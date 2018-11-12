«Душил и пинал ногами»: Безработный москвич зверски избил 78-летнюю пенсионерку, которая кормила кошек

На западе Москвы пенсионерка, подкармливающая во дворе кошек, после конфликта с соседом оказалась на больничной койке. ЧП произошло на улице 7-я Лазенка в Ново-Переделкино днем в воскресенье. Его сняла одна из камер наблюдения.

78-летняя женщина идет по двору и через несколько секунд ее нагоняет крупный мужчина. Он хватает пенсионерку за шею и начинает душить, потом почти борцовским приемом сбивает ее с ноги швыряет на асфальт. Нанеся несколько ударов по голове руками и ногами, он уходит. Женщина остается лежать неподвижно.

Скорую помощь вызвали соседи, видевшие эту сцену в окно. Пенсионерка доставлена в больницу - у нее открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и лицевого скелета... По словам медиков, женщина находится в тяжелом состоянии.

- По предварительной информации, пенсионерка уже несколько лет подкармливает во дворе бездомных кошек, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Некоторым соседям это не нравилось. В последнее время у москвички возник конфликт с жильцом соседнего дома. Тот ругался, что в округе стало слишком много кошек, что они разносят различные болезни. В воскресенье он увидел из окна, что соседка снова вышла к кошкам, выскочил из дома и напал на нее.

Бешеного соседа зовут Владимир Климов. Мужчину уже задержали и направили на экспертизу - проверяют на алкоголь и наркотики.

- Москвичу 33 года, уроженец Московской области, имеет прописку в Москве. Нигде не работает. Живет с матерью, - продолжает источник. - Установлено, что родной брат Владимира Климова сидел за распространение наркотиков.

В Следственном комитете по Москве рассказали, что мужчине уже предъявили обвинение по статье «покушение на убийство»! Это до 12 лет реального срока.

- Завтра, во вторник, следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого, - сообщают в СК.

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