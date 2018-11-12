Собянин и Колокольцев открыли новое здание УВД по ВАО в Москве

Сотрудники Управления внутренних дел по Восточному административном округу ГУ МВД России по Москве переехали в новое здание на Вернисажной улице. Это 9-этажный административный комплекс площадью 24 000 кв.м. В здании создали комфортные условия для несения службы, тренировок и отдыха сотрудников. Одновременно работать здесь смогут 1400 полицейских. Поздравить сотрудников внутренних дел с профессиональным днем и осмотреть новое здание 12 ноября приехали мэр Москвы Сергей Собянин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

- Теперь у вас новое здание со спортзалом, лабораториями. Это все должно помогать в вашей работе. За последние семь-восемь лет в Москве произошли просто революционные изменения в борьбе с преступностью. Мало кто знает, что у нас в три-четыре раза уменьшились такие преступления, как грабежи, кражи, угоны машин. Город стал значительно безопаснее благодаря вашей работе, - поблагодарил сотрудников полиции мэр Москвы Сергей Собянин.

В помещениях нового здания УВД по Восточному административному округу.Фото: Алиса ТИТКО

- Комфортные условия, которые созданы городскими властями, при участии федерального ведомства, конечно, сказываются на более высоком качестве предоставляемых услуг населению, - отметил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

В частности, в здании обустроили экспертно-криминалистический центр – один из лучших в Москве, в состав которого вошли 14 лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием. В лабораториях можно делать автотехнические, компьютерные экспертизы, изучать почерки, фотографии, фонограммы, пищевые отходы. Также есть баллистическая лаборатория с тиром для отстрела оружия и лаборатория для технико-криминалистического исследования документов.

Лаборатории с современным криминалистическим оборудованием.Фото: Алиса ТИТКО

На шестом этаже расположена современная дактилоскопическая лаборатория. Подобные есть еще в двух столичных отделениях полиции, в том числе в главном на Петровке, 38.

- В лаборатории устанавливают геном человека по объектам, изъятым с места преступления. Исследуем все предметы, где есть биологические следы (пот, слюна, волосы, сперма, частички кожи). Потом их помещают в пробирки, реагенты прокапывает робот или сотрудницы вручную. Наша задача провести анализ и выявить клетки ДНК, чтобы установить личность, - рассказала Ольга Бекина, старший эксперт лаборатории ДНК.

- Сколько требуется времени для получения результата? - спрашиваю.

- В обычном режиме 73 часа, но при необходимости можно и быстрее.

Для удобства самих сотрудников полиции в здании создали физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерами, борцовским ковром, боксерским рингом и залом для подготовительных занятий, в котором смогут заниматься более 80 человек. Для проведения учебно-тренировочных занятий и зачетных стрельб созданы 25-метровая галерея на 6 стрелковых мест (огневые рубежи – 25 м, 20 м, 15 м, 10 м и 7 м) для стрельбы лежа, с колена и стоя, огневая зона оборудована стационарным аппаратно-программным комплексом "Искра-9А-6СМ" – мишенные установки на базе электронного оборудования – для стрельбы в закрытых помещениях.

А специальные помещения в здании оборудованы виброакустической защитой и системой радиотехнической безопасности.

КСТАТИ

Начиная с 2010 года для столичных полицейских создаются комфортные условия для несения службы: современные дежурные части, служебные кабинеты, лаборатории, комнаты отдыха, спортивные залы, тиры, столовые и буфеты, благоустроенные территории.

- Безопасность сотрудников и посетителей обеспечивают современные электронные системы защиты, наблюдения и контроля доступа, - уточнили в мэрии Москвы. - Задержанным лицам гарантируются условия содержания, не унижающие человеческое достоинство (вентиляция в камерах, санузлы).

Всего за последние восемь лет в Москве введено 12 новых объектов столичной полиции, включая комплексы зданий УВД по Западному, Южному и Восточному административным округам, ОВД по районам Академический, Гольяново и городу Московский, Центр кинологической службы.

В Москве в ближайшие годы планируют построить еще порядка 20 зданий для отделов районов внутренних дел. Сейчас некоторые УВД расположены на первых этажах жилых домов, в бывших детских садах. До конца этого года планируется завершить строительство зданий райотделов полиции в Ховрино и Хорошево-Мневниках.