2018-11-12T14:52:31+03:00
Общество

«Московская электронная школа» получила мировое признание

Столица попала в топ-100 мировых образовательных проектов
Анна МИХАЙЛОВА
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Среди лучших мировых образовательных инноваций московские проекты считаются одними из эффективных.

«На днях в Хельсинки прошел саммит в сфере образования HundrED. В список ста главных мировых проектов вошли наши "Московская электронная школа" и "Медицинский класс в московской школе". Поздравляю коллег с международным признанием!» - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своих страницах в социальной сети «В контакте» и Twitter.

В столичном образовании "Московская электронная школа" стартовала с сентября 2016 года. Тогда в шести школах города ученикам вместо учебников выдали планшеты, а обычные дневники превратились в электронные. В каждом кабинете появились интерактивные доски и столы.

Сейчас в большинстве школ уже работают интерактивные панели с сенсорным экраном. Педагоги и ученики используют их как для записей, так для просмотра обучающих видеофайлов и презентаций. С помощью «умной» доски можно выйти в интернет, поскольку настенная панель действует как большой экран, подключенный к компьютеру. Родителям тоже стало комфортнее, ведь теперь им не приходится переживать из-за тяжелых портфелей детей. Раньше приходилось носить с собой несколько увесистых учебников. А сегодня московскому школьнику достаточно закинуть в портфель планшет, в который умещаются в электронном виде все пособия и учебники. К тому же вместо проверочных работ ребята проходят интерактивные тесты. Напомним, к 2019 году на централизацию и внедрение проекта планировалось выделить 16 миллиардов рублей инвестиций.

Еще один проект - "Медицинский класс в московской школе" - объединил учителей, открывших медицинские классы в столичных школах, ресурсы всех сетевых учреждений Департамента образования Москвы, а также лучших специалистов Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова и Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова. Важно, что учеба в школе не только становится цифровой, но еще помогает ребенку заранее сделать осознанный выбор будущей профессии. Для этого в школах открывают предпрофессиональные классы. Среди них - инженерные, академические и кадетские. Будущие инженеры изучают, например, компьютерное черчение, геодезию, картографию, оптику, сверхпроводники, программирование и протипирование.

А медицинские классы оснащены современными лабораторными комплексами - интерактивными тренажерами, на которых ребята учатся оказывать первую помощь, телементорами, приборами для измерения давления, ЭКГ и многим другим. Будущие медики изучают основы микробиологии, биохимии, анатомии и телемедицины. В программах медицинского обучения участвуют вышеперечисленные вузы, а также будущие работодатели из более чем 50 организаций здравоохранения Москвы.

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