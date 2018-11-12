РЭУ им. Плеханова: «Стоимость парковки на улицах надо выровнять с подземной - до 400-500 рублей»

Об этом «Говорит Москва» рассказал представитель РЭУ имени Плеханова, комментируя исследования университета по эффективности работы парковочного пространства Москвы.

«Существует мировая практика, согласно которой цена на дефицитную парковку на улице никак не может быть в 2-3 раза ниже капитальных подземных паркингов. В Москве эта стоимость колеблется в пределах 400-500 рублей. Думаю, в этих же пределах и надо устанавливать цену на парковку на самых востребованных улицах в центре столицы. Изменение стоимости особенно актуально из-за высокой загрузки улиц и дорог – количество автомобилей продолжает расти. Так, по данным Национального бюро кредитных историй в июле-сентябре этого года было выдано автокредитов более чем на 160 млрд руб., что является историческим рекордом за последние 4 года. Больше всего машин покупается в Москве, а накануне Нового года машины будут приобретать ещё чаще», - уточнил представитель Университета им. Плеханова.

Российский экономический университет им. Плеханова подготовил исследование, в котором отметили, что увеличение тарифов на уличную парковку, а также сокращение бесплатного периода позволит снизить загрузку парковок на 15-20% и освободить места для местных жителей. Эти меры также позволят уменьшить нагрузку на основные магистрали города и увеличить пропускную способность улиц.