Уже через пять лет в Москве построят новую линию метро. Она будет называться "Коммунарская", рассказал глава Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. По его словам, её длина составит 22 километра. Введут в эксплуатацию линию двумя участками. Первый - от станции «Севастопольский проспект» до станции «Улица Новаторов». Второй - от «Улицы Новаторов» до «Столбова». Всего будет 10 станций.

Кстати, "Столбово" - в Новой Москве - станет пересадочным узлом с одноименной станцией Сокольнической линии. Её откроют в следующем году, и это изменит жизнь многих жителей Новой Москвы - отмечал ранее Мэр Москвы Сергей Собянин.