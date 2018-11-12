2018-11-12T16:46:49+03:00
Москва

В Москве построят новую линию метро

Маршрут будут запускать двумя участками
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: stroi.mos.ruФото: stroi.mos.ru
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Уже через пять лет в Москве построят новую линию метро. Она будет называться "Коммунарская", рассказал глава Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. По его словам, её длина составит 22 километра. Введут в эксплуатацию линию двумя участками. Первый - от станции «Севастопольский проспект» до станции «Улица Новаторов». Второй - от «Улицы Новаторов» до «Столбова». Всего будет 10 станций.

Кстати, "Столбово" - в Новой Москве - станет пересадочным узлом с одноименной станцией Сокольнической линии. Её откроют в следующем году, и это изменит жизнь многих жителей Новой Москвы - отмечал ранее Мэр Москвы Сергей Собянин.

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