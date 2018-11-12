2018-11-12T16:34:18+03:00
Москва

Реконструкцию в Доме русского зарубежья имени Солженицына завершат в 2020 году

В здании уже появился новый корпус и строится дополнительный вход
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дом русского зарубежья имени Солженицына решили улучшить. К зданию в центре столицы пристроят дополнительный вход. Там организуют гардероб и кассовый павильон. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, работы по реконструкции завершат в 2020 году. Строительство нового, второго, здания Дома русского зарубежья имени Солженицына было завершено в декабре 2017 года. В новом корпусе здания открыли киноконцертный и выставочные залы. В подземном этаже заработали фондохранилище и парковка. А на крыше появился тёплый мансардный этаж. В старом корпусе на фасадах девятнадцатого века восстановили рисунки оконных и дверных проёмов. Как ранее отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына - уникальный в своем роде музейный комплекс. Он помогает развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Андрей Бочкарев: «В Москве строится новый транспортный каркас столицы из скоростных хорд, железных дорог и метро»
«Комсомолка» поговорила с руководителем Департамента строительства Москвы о ключевых дорожных проектах, перспективах для инвесторов и о новом транспортном каркасе города
Новости 24
12-летнего ученика госпитализировали после драки в школе
В бывшей промзоне построят новое здание Хорошевского районного суда
Двухлетняя девочка утонула в бассейне в Подмосковье
Почти 47 тысяч браков заключили жители Подмосковья с начала года
Число каршеринговых машин в Москве достигло 13,5 тысяч
Свободное место: парковку у московских больниц найдут по спецприложению
В Москве атмосферное давление побило четвертьвековой рекорд
В столице все участники ранней онкодиагностики получили результаты обследований
В Москве назовут лауреатов международной премии в сфере делового туризма
Стадион «Москвич» реконструируют до конца 2020 года
Рекордное число пассажиров перевезло «Мотрансавто» в октябре
В московском метро запустили тематический поезд «Дальневосточный экспресс»
В подмосковной Балашихе загорелся цех по производству пластмассы
В Подмосковье задержали двух грабителей
Врачи Морозовской больницы проведут прием пациентов в районных поликлиниках
Для предпринимателей в столице открылись онлайн мастер-классы известных бизнесменов
В Битцевском лесу экологи обнаружили ласку
В Москве пройдет выставка «Мир глазами зодчих-2019»
Пожарные справились с огнем на московском заводе «Компрессор»
В столице на акцию против рака молочной железы пришли более 10 тысяч человек
В поджоге тушинского храма в Москве подозревают активистов
В Москве женщины составляют больше половины слушателей курсов для предпринимателей
В столице построят жилой дом из золотого и черного кирпича
Новую ветку московского метро построят к 2023 году
День народного единства на улицах Москвы отметили почти 1,9 миллиона человек