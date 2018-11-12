Реконструкцию в Доме русского зарубежья имени Солженицына завершат в 2020 году

Дом русского зарубежья имени Солженицына решили улучшить. К зданию в центре столицы пристроят дополнительный вход. Там организуют гардероб и кассовый павильон. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, работы по реконструкции завершат в 2020 году. Строительство нового, второго, здания Дома русского зарубежья имени Солженицына было завершено в декабре 2017 года. В новом корпусе здания открыли киноконцертный и выставочные залы. В подземном этаже заработали фондохранилище и парковка. А на крыше появился тёплый мансардный этаж. В старом корпусе на фасадах девятнадцатого века восстановили рисунки оконных и дверных проёмов. Как ранее отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына - уникальный в своем роде музейный комплекс. Он помогает развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами России.