2018-11-12T16:43:42+03:00
Москва

На пересечении МКАДа и Волоколамского шоссе обновят развязку

Все работы планируют завершить через три года
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: stroi.mos.ruФото: stroi.mos.ru
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Строители начнут реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе до конца года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, мэрия объявила конкурс на ремонт участка от Московской кольцевой дороги до реки Сходня. На реконструкцию из столичного бюджета выделят почти 5 миллиардов рублей. По проекту обновят 1,5 километра шоссе, мост и построят эстакаду. При этом на пересечении Волоколамского шоссе с проездом Стратонавтов уже действует транспортная развязка.

Также специалисты приведут в порядок три подземных пешеходных перехода. Стройка завершится через три года

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