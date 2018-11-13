На месте Ховринской больницы проявятся жилые дома для участников реновации

Знаменитый столичный долгострой - Ховринскую больницу разберут уже к концу февраля следующего года. Работы ведут с помощью специальной техники, отметил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Строительство Ховринской больницы на севере столицы начали в 80-м году, но в 92-м проект заморозили. Теперь же решили снести ветхое здание. На демонтаж больницы из городского бюджета выделили более 380 миллионов рублей. Вместо долгостроя возведут жилой комплекс из четырех домов по индивидуальному проекту. Общая площадь комплекса составит около 315 тысяч квадратных метров, площадь квартир — 200 тысяч квадратных метров. Жилье планируется предоставить участникам программы реновации. В нее попал 5 171 дом. В них проживает всего порядка миллиона москвичей. Программа реновации продлится в Москве до 2032 года.