С леопардом, который набросился на девочку, все еще могут сфотографироваться зрители

Познакомиться с девятилетним леопардом, который на днях попал в криминальные сводки и новости могут все желающие. Хотите фото с тем самым хищником, который напал на четырехлетнюю девочку, тогда платите 1000 рублей и готово. И это не шутка.

Как удалось выяснить «КП», огромная кошка продолжает работать в фотозоне цирка Никулина на Цветном Бульваре.

- Животное в случившемся не виновато. Никто леопарда не наказывал, он продолжает работать в фотозоне. То, что хищник махнул лапой на девочку — это вина только дрессировщика, который не обеспечил безопасный проход по фойе. Надо понимать что коридор цирка, место шумное и спровоцировать животного мог кто-то из детей. Для этого достаточно было только рукой махнуть, - пояснил пресс-секретарь цирка Юрий Никулин.

- Но в фотозоне дети тоже могут, как вы говорите, махнуть рукой?

- Это исключено. Фотозона является рабочим пространством для животного. Там хищник находится за специальным ограждением. Кроме того, детям объясняют правила поведения, - пояснил Юрий Максимович Никулин.

Случай с нападением на ребенка активно обсуждают в Мосгордуме. В комиссии по экологической политике работают над законопроектом по охране диких животных. Одно из предложений — это полный запрет контактных зоопарков. По мнению авторов, они опасны и для детей, и для животных. Сейчас зоопарки и цирки живут по правилам утвержденным еще в 1995 году. Эксперты уверяют, что они давно устарели.

- Федеральный закон не регламентирует содержание животных в искусственной среде. Сегодня в Москве есть множество зоопарков, в том числе и контактных, есть цирки, где содержатся хищные животные. Мы считаем, что их работа должны быть четко регламентирована законом. К примеру, люди которые работают с животными должны иметь профильное образование. Кормление и режим для животных должны быть четко регламентированы. Но все же, главная цель - минимизировать изъятие животных из естественной среды обитания, - отметила Зоя Зотова, председатель комиссии по экологии Московской Государственной Думы.

Напомним, 8 ноября в Цирке Никулина на Цветном бульваре леопард напал на четырехлетнюю девочку. Малышка отделалась несколькими царапинами. От более серьезных травм ее спас дрессировщик, который вовремя среагировал и скрутил хищного зверя. По факту нападения Следственный комитет проводит проверку. Тем временем зоопсихологи уверяют, что случай агрессии может повториться в любой момент

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