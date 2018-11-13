Стрельба на дороге в Подмосковье попала на запись видеорегистратора

Драка и стрельба попала на кадры видеорегистратора. Все произошло во вторник, 13 ноября, прямо на дороге в подмосковном городе Котельники. На глаза десятков автомобилистов белое «Рено» и синий «Опель» по очереди таранят друг друга. После столкновений водители переходят в рукопашку, а потом и вовсе начинается стрельба. Устроили ее пассажиры «Рено», которые выбежали на дорогу, видимо, на подмогу к другу.

Судя по кадрам, стреляли в воздух, так что никто не пострадал. Очевидцы выложили видео со стрельбой в сеть, а вот в полицию позвонить так и не догадались.

- Сообщений о данном правонарушении к нам не поступало. Тем не менее по факту публикации видео проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Судя по всему, владельца автомобиля «Рено», из которого выбежал стрелок, установить особого труда не составит. Госномер автомобиля запомнил владелец видеорегистратора, который позже обнародовал видео.