Стрельба на дороге в Подмосковье попала на запись видеорегистратора
Драка и стрельба попала на кадры видеорегистратора. Все произошло во вторник, 13 ноября, прямо на дороге в подмосковном городе Котельники. На глаза десятков автомобилистов белое «Рено» и синий «Опель» по очереди таранят друг друга. После столкновений водители переходят в рукопашку, а потом и вовсе начинается стрельба. Устроили ее пассажиры «Рено», которые выбежали на дорогу, видимо, на подмогу к другу.
Судя по кадрам, стреляли в воздух, так что никто не пострадал. Очевидцы выложили видео со стрельбой в сеть, а вот в полицию позвонить так и не догадались.
- Сообщений о данном правонарушении к нам не поступало. Тем не менее по факту публикации видео проводится доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.
Судя по всему, владельца автомобиля «Рено», из которого выбежал стрелок, установить особого труда не составит. Госномер автомобиля запомнил владелец видеорегистратора, который позже обнародовал видео.
Дорожная разборка со стрельбой.