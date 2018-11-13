2018-11-13T21:01:34+03:00
Авто

Дорожную камеру, на которую пожаловались больше тысячи москвичей, могут демонтировать

На этом настаивает ЦОДД Москвы
Анастасия ВАРДАНЯН
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За спорами о камере, за кадр ушел самый важный вопрос. А реально ли нужен здесь такой чудовищно точный контроль для обеспечения безопасности?За спорами о камере, за кадр ушел самый важный вопрос. А реально ли нужен здесь такой чудовищно точный контроль для обеспечения безопасности?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Камера фиксации проезда стоп линии на улице Марии Расковой наделала немало шума. В центре скандала она оказалась после того, как более тысячи москвичей завалили ГИБДД и ЦОДД жалобами на несправедливые, по их мнению, штрафы. На фоне шумихи появилось заявление о бесполезности камеры. Причем сделало его руководство ЦОДД. Ранее представители ведомства уверяли, что на этом участке она просто необходима. Ссылаясь на три ДТП с пострадавшими, которые произошло в 2017-м году.

- За спорами о камере, за кадр ушел самый важный вопрос. А реально ли нужен здесь такой чудовищно точный контроль для обеспечения безопасности? Сейчас это не выполняют примерно 20% водителей. Не останавливающихся до полного нуля на самом деле больше, ведь у камеры есть заявленная погрешность измерений и 2 км/ч она «прощает». То есть по факту до совсем нулевой не сбрасывают скорость гораздо больше, чем 20%. И штрафов действительно много. Но это не неисправность камеры! Это факт реального поведения водителей. Стоп - это ведь по сути, ужесточенный вариант знака «Уступи дорогу», указывающий на необходимость крайне внимательно подойти к маневру. Ну а если водитель уже видит, что помех нет, то зачем стоять-то? Забывают, что ПДД вообще-то писалось в эпоху, когда вообще не было средств гарантированного контроля. Все знаки - это указания человеку, что необходимо делать для безопасности. А не инструкция камере, как штрафовать. Более того, психологически такая «почти остановка» водителем воспринимается полной остановкой, поэтому получая штрафы потом многие не верят. Рождается недоверие и раздражение. В итоге нет доверия и это надо менять. Буду настаивать на выключении такого автоматического контроля в этом месте, а также пересмотре стратегии использования камер. Они не в состоянии предотвращать ДТП такого рода, как наезд на пешехода или же нарушение безопасности выезда со второстепенной дороги, - завил Александр Евсин руководитель ситуационного центра ЦОДД Москвы.

О дате демонтажа камеры пока не сообщается. Напомним, корреспондент «КП» на собственном автомобиле проверила исправность камеры. С момента эксперимента прошло уже пять дней. Пока штрафы за проезд на этом участке дороги мы не получили.

Тест камеры нарушений.Виктор ГУСЕЙНОВ

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