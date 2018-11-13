В Москве подарочный набор с вещами будут выдавать всем родившимся в столичных роддомах

Сегодня, 13 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о вручении подарочных наборов всем родившимся в Москве детям независимо от места жительства их родителей. Напомним, с 1 января 2018 года коробку с детскими вещами и косметикой «Приданое новорожденного» дарили при выписке из роддома всем новорожденным, мама или папа которых постоянно зарегистрированы в Москве. В набор входят 44 предмета - от чепчика и погремушки до тёплого комбинезона и одеяла (см. список ниже).

Теперь такой подарок смогут получать не только москвичи, но и семьи с новорожденными детьми, родившимися в Москве и государственная регистрация рождения которых тоже состоялась в Москве. При этом прописка родителей значения не имеет. Для этого нужно принести в роддом или в управление соцзащиты того района, где временно живут приехавшие в столицу молодые родители, два основных документа - свидетельство о рождении ребенка, в котором заявитель указан родителем, и документ, удостоверяющий личность.

При этом, если не прописанная в Москве семья с новорожденным, государственную регистрацию рождения которого оформили в столице, не получила в роддоме подарочный набор, тогда родители вправе не позднее двух месяцев со дня рождения ребенка обратиться за подарком в ближайший к месту проживания в Москве отдел соцзащиты. То есть сейчас в собесе могут получить детский набор семьи, у которых пополнение случилось, начиная со второй половины сентября этого года. Если малыш появился на свет в этом году раньше, то льгота не действует.

КОНКРЕТНО

Полный список приданого для младенцев выглядит так:

Пеленальный матрасик

Простынь на резинке

Одеяло байковое

Пеленки байковые (3 шт.)

Комбинезон демисезонный

Полотенце купальное с варежкой

Штанишки (ползунки): 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.

Боди с короткими рукавами: 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.

Слипы: 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.

Боди с длинными рукавами: 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт., 6 - 9 мес. - 1 шт.

Шапочка с завязками: 0 - 3 мес. - 1 шт., 3 - 6 мес. - 1 шт.

Шапочка без завязок: 6 - 9 мес. - 1 шт.

Слюнявчик с завязками

Варежки «Царапка»

Пинетки

Клеенка (2 шт.)

Пустышка

Ножницы

Прорезыватель

Погремушка

Бутылочка

Набор «расческа + щетка»

Подгузники

Брошюра (2 шт.)

Пеленки ситцевые (2 шт.)

Комбинезон-трансформер

Крем от опрелостей

Присыпка детская

Комплект для купания - гель для купания, шампунь для новорожденных, влажные салфетки детские, ватные диски детские, детские палочки ватные с ограничителем, детский термометр для тела с индикатором, термометр для воды без ртути (все по 1 шт.).

Упаковочная коробка.