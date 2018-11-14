После реконструкции открыли участок Варшавского шоссе от МКАД до Щербинки

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 ноября открыл движение по реконструированному участку Варшавского шоссе – от МКАД до Щербинки. Узкая опасная дорога была превращена в современную скоростную магистраль. Также для ликвидации пробок в Москву из области был построен тоннель на пересечении с улицей Железнодорожная.

- Закончилась многолетняя реконструкция Варшавского шоссе. Построены дублеры, эстакады. И сегодня открываем последнее крупное инженерное сооружение - тоннель прямого хода. Транспортное обслуживание в результате этой реконструкции улучшится у сотен тысяч людей - жителей Бутово, Щербинки, Подольска. Это важная работа, которая сегодня подошла к завершению, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин: "Транспортное обслуживание в результате этой реконструкции улучшится у сотен тысяч людей - жителей Бутово, Щербинки, Подольска".Фото: Алиса ТИТКО

В ходе реконструкции Варшавское шоссе было расширено с 2 до 3-5 полос движения в каждую сторону. Трасса стала бессветофорной, а ее пропускная способность выросла примерно на треть.

Работы по строительству 6-полосного транспортного тоннеля на пересечении с улицей Железнодорожная усложнялись из-за того, что рядом находятся магазины, заправки. Но теперь тоннель даст значительное облегчение автомобилистам. Его общая протяженность – 568 метров. Движение пешеходов будет осуществляться по специальным мостам и подземным переходам. Всего за два года в составе участка реконструировали свыше 12 км дорог.

Главная цель выполнена - ликвидировать хронические транспортные заторы на пересечении Варшавского шоссе со 2-й Мелитопольской улицей, улицами Маршала Савицкого и 40-летия Октября. А сотни тысяч жителей района Южное Бутово и Щербинки получили беспрепятственный выезд на шоссе.

- На этом участке всегда была пробка. Жители Новой Москвы всегда ругались, ведь они не могли попасть в область, где часть дороги в объезд Подольска уже построена. Это было для всех автомобилистов "болото", - рассказал Петр Аксенов, и.о. первого заместителя руководителя Департамента строительства города Москвы. - Теперь же автомобилисты будут двигаться от центра Москвы (от Садового кольца) до Подольска по скоростной магистрали, где сокращено практически на 50% светофоров.

Также обновленная трасса значительно улучшит доступность мемориального комплекса "Бутовский полигон".

Фактически осталось закончить благоустройство вдоль трассы и достроить два пешеходных моста, что будет сделано весной.

До конца 2018 года в Москве будет построено еще 127 км дорог, в том числе 55 искусственных сооружений и 17 пешеходных переходов.