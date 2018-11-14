2018-11-14T16:27:50+03:00
Москва

На северо-востоке Москвы откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В здании разместят зал для занятий дзюдо и трибуны для зрителей
Светлана ВОЛКОВА
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..Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Физкультурно-оздоровительный комплекс планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале следующего года на северо-востоке Москвы в районе Свиблово. Здание появится по адресу - улица Седова, дом 12а, строение 1.

- Сейчас в спортивном комплексе завершены отделочные и фасадные работы, продолжается благоустройство прилегающей территории, началась поставка и монтаж оборудования, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Желающие смогут приходить сюда для занятий спортом и тренировок, а также на физкультурные, спортивные и спортивно-зрелищные мероприятия по дзюдо.

Здание состоит из двух частей - одноэтажного спортивного зала на 4 борцовских ковра и 3-этажного административно-бытового крыла. Рядом находится разминочная площадка.

Спортивный зал рассчитан на занятия дзюдо на 4 ковра с единовременной пропускной способностью 80 человек со сборно-разборными зрительскими трибунами на 160 человек. В здании также разместятся тренажерный зал, тренерские, помещения для судей, медпункт, восстановительный блок с массажной и инфракрасными кабинами, методический кабинет, буфет и администрация.

- По программе развития детского и юношеского спорта в Москве строится большое количество спортивных сооружений, при этом, как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, спортивные объекты появятся в каждом округе столицы, - добавил Андрей Бочкарев. - В следующем году будет сдано еще тринадцать объектов, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), 6 спортивных комплексов, 3 футбольных поля, ВМХ-велодром, легкоатлетический манеж на Инженерной улице, крытый каток на Мичуринском проспекте.

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