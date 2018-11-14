Организатору побоища на Хованском кладбище дали 11 лет колонии

Мосгорсуд в среду поставил точку в деле о побоище на Хованском кладбище. Напомним, в мае 2016 года у центрального входа кладбища произошла массовая драка со стрельбой и переворачиванием машин. Свара затем переместилась вглубь аллей. Как сообщали в полиции, в беспорядках участвовали около 200 мужчин. С одной стороны - мигранты, подрабатывавшие здесь копателями могил, с другой - спортсмены, которых привел чиновник Юрий Чабуев. Он на тот момент занимал пост начальника территориального отделения ритуального обслуживания №3 государственного бюджетного учреждения (ГБУ) Москвы «Ритуал», который руководил несколькими кладбищами, в том числе и Хованским.

На заседаниях суда некоторые свидетели рассказывали, что спортсмены от имени Чабуева объявляли местным шабашникам-таджикам новые финансовые условия - каждый из них теперь должен был отдавать людям чиновника часть своих заработков.

Мигранты взбунтовались, похватали лопаты. Вооруженные травматическими пистолетами спортсмены открыли стрельбу. Три человека были убиты, около тридцати получили ранения.

Чабуева судили по статьям «организация массовых беспорядков» и «превышение должностных полномочий». Сегодня в Мосгорсуде огласили приговор: 11 лет колонии строгого режима.

Александр Бочарников, юрист, бывший спецназовец и соучредитель общественной организации «Здоровая нация» по версии следствия по просьбе Чабуева отвечал за подбор крепких ребят для акции устрашения таджиков. Ему дали 9 лет.

Самый большой срок получил спортсмен Эльбек Вадуев. Во время драки он врезался в толпу мигрантов на машине, сбив двух человек. Остальные участники «Хованского побоища» отправятся в колонию на сроки от 3 до 6 лет.

КСТАТИ

Мигрантов из Таджикистана, активно участвовавших в драке с другой стороны, судили отдельно - за хулиганство. Щербинский суд озвучил свой приговор еще в декабре 2017-го. Пятеро мужчин получили по три года в колонии. Но после апелляции в Мосгорсуде сроки скостили. В августе 2018 года все они вышли на свободу - каждый день, проведенный под арестом, им зачли за полтора дня лишения свободы.