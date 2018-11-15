Где провести новогодние корпоративы в Москве 2018-2019: идеи для проведения праздника

Ресторан

Бронирование мест в ресторанах началось с первых дней ноября. Сейчас еще можно выбрать удобный день и время. Чем ближе к Новому году, тем шансов забронировать ресторан будет меньше. Стоит понимать, что в цену не входит новогодняя программа, услуги диджея, выступление артистов — для этого нужен отдельный бюджет. А также для подарков.

В ресторане «Марко Поло Пресня» в Спиридоньевском переулке предложат банкетный зал со столами с белыми скатертями. Посадка 120 человек — от 3600 до 4500 рублей с человека (только еда).

Провести время вместе с коллегами можно и в пяти минутах от Кремля в ресторане «Miramar» на Никольской улице, при этом цены там доступные. Средняя цена с человека за банкет — от 3500 рублей с человека (в топовые даты — 14 и 21 декабря), от 2500 рублей с человека (в остальные дни). Из меню предложат выбрать любые блюда, в том числе средиземноморской кухни (креветки, рыбу, камчатские крабы и устрицы).

Уже принимает заказы и один из самых роскошных ресторанов столицы Balzi Rossi на Кудринской площади. При полной посадке в роскошном зале смогут одновременно сесть 110 человек.

- Стоимость с человека около 5000 рублей. Мы предложим банкетное меню (салат с крабом и манго, тартары из свежайшей рыбы, запеченные бараньи ноги, закуски с трюфелем), напитки и алкоголь, - рассказала Ирина Розова, ресторанный маркетолог.

Ближе к Новому году шансов забронировать ресторан будет меньше.Фото: EAST NEWS

Есть и бюджетные варианты. В IQ Wine Bar Kitchen на Соколе средняя цена c человека - 2000 рублей (из меню предложат мясные или овощные брускетты, стейки из семги и алкоголь).

- Размещение в основном зале в топовые даты (13, 14 и 20, 21 декабря) обойдется 5000 рублей с человека, - рассказывают в банкетной службе ресторана «Чайхона №1» на Тверской. - Отдельный зал можно снять за 150 тысяч рублей (смогут разместиться до 40 человек). Еще один вариант — закрыть ресторан для 150 гостей за 900 тысяч рублей + 10% обслуживание

Для больших коллективов подойдет ресторан «25:45» на Большой Садовой улице. Здесь могут закрыть два зала и разместить около 500 человек. Стоимость такого корпоратива будет зависеть от даты — 16, 17, 18, 19 декабря за 2 млн рублей, а топовые даты — 22 и 28, 29 декабря за 3 млн + 10% обслуживание.

Сауна

Если ресторан — слишком банально, то может использовать традицию из советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» и сходить в баньку. Идея подходит для исключительно мужских или женских коллективов. Но здесь можно совместить все и сразу: попариться, поиграть на бильярде, воспользоваться услугами-СПА, сделать массаж.

- Бани Вятские, 4-й Вятский переулок, 10. Финская баня (до 6 человек) — 2000 рублей в час, финская + турецкая баня (до 10 человек) — 3000 рублей в час, русская баня с бильярдом и банщиком (до 8 человек) — 4500 рублей в час. Заказ минимум — три часа. Можно заказать шашлыки. Со своей едой и напитками — плюс 10% к заказу.

- «Сетунь» в фитнес-клубе «Зебра», улица Толбухина, дом 10, корпус 3. Сауна с бассейном, американским бильярдом, караоке и телевизором (до 8 человек) с 8.00 до 17.00 — 1200 рублей в час, с 17.00 до 8.00 — 1500 рублей в час. Со своей едой и напитками — плюс 20% к заказу. При заказе 5 часов сауны 6-й час в подарок.

Аквапарк

Большие волновые бассейны, горки и джакузи, а еще отдельный выход прямо в купальниках в банкетный зал — такие корпоративы предлагают в аквапарках. Если ваши коллеги не стесняются и готовы увидеть друг друга в бикини, то вперед купаться и отдыхать. Бонусом будет оформление - включат логотип и символику компании.

- Карибия, Зеленый проспект, 10Б. Аквапарк 5 часов — 1500 рублей (с человека), еда в банкетном зале (есть все от закусок до горячих блюд) — от 2000 рублей на персону;

- Мореон, улица Голубинская, д.16. Аквапарк - 1500 рублей (с человека), еда в банкетном зале (собственная кухня и кондитерский цех) — от 3500 рублей. Есть залы со спа, боулингом.

Аквапарк - веселое место для новогоднего отдыха.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Квест

Молодой коллектив может поиграть в популярные квесты или виртуальные игры. Для команды нужно от 4 до 8 человек.

- виртуальная игра «Another World». Будет космическое путешествие на планету Алекта. Люди там стали мутировать, превращаться в монстров. Вас ждет неравная битва с искусственным интеллектом – попробуйте «убить» всех существ. Сражение состоится на улице Складочная, дом 1, строение 1 (вход 4). Ближайшая станция метро «Дмитровская» (20 минут пешком). Ежедневно с 9.30 до 4.00. Стоимость билетов от 3400 до 8000 рублей за сеанс для команды (цена зависит от времени сеанса);

- Мир квестов, например, квесты «Шпионская история: побег из посольства», «Штаб супергероев» или «Спасти Шерлока». Бронировать на сайте mir-kvestov.ru, после этого назовут адрес сбора участников. Около 2500 рублей с человека.

Смотровые площадки

Выпить бокал шампанского, забравшись практически к облакам, полюбоваться видами столицы и даже потанцевать. Почему бы не посетить с коллегами одну из смотровых площадок Москвы?

- Останкинская башня (337 метров), улица Академика Королева, 15. Стоимость 1000 рублей с человека. Не забудьте с собой паспорта. После экскурсии можно зайти в ресторан с вращающимся полом "Седьмое небо", где продолжить любоваться Москвой и наслаждаться изысканными блюдами;

- башня «Око» в Москва-Сити (354 метра), 1-й Красногвардейский проспект 21, строение 2. Стоимость — 1500 рублей. На 85-м этаже небоскреба расположен самый высокий ресторан Европы с русской кухней, настоящей русской печью, айс баром и захватывающим видом на столицу;

- башня «Федерация-Восток» в Москва-Сити (89-й этаж), Пресненская набережная, 12. Высота смотровой площадки - 327 метров, панорама - 360 градусов, вид на город через стекла высотой 6 метров. Ничего подобного нет во всей Европе. Стоимость — 1200 рублей. А еще попробуйте свежайший пломбир, который изготавливают на самой высокой фабрике мороженого.

Катки

Весело провести время можно на одном из катков Москвы. Причем на такой корпоратив можно взять с собой мужа и детей. А после веселого катания выпить горячий глинтвейн или какао. Самые большие и красивые катки откроются в конце ноября: на ВДНХ, в Парке Горького, ГУМ-каток на Красной площади.