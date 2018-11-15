«Подмосковному Отелло», который отрубил жене руки, дали 14 лет колонии

В городе Серпухове 15 ноября объявлен приговор по громкому делу так называемого «подмосковного Отелло». Напомним, в декабре прошлого года 26-летний грузчик Дмитрий Грачёв заставил свою жену Маргариту сесть в машину и вывез в лес. Там он связал женщину и отрубил ей кисти обеих рук. Врачи смогли спасти только одну руку - пришитая конечность по оценкам специалистов при условии долгих курсов реабилитации сможет работать максимум на 30%. На правой руке у Маргариты теперь протез.

Суд приговорил отрубившего жене кисти рук к 14 годам колонии 00:00 00:00

Судебный процесс стартовал 26 октября. В суде Грачёв объяснял свои действия. Говорил, что жена подала на развод, а он пытался сохранить семью, ревновал, подозревал в изменах. Когда понял, что развод все-таки состоится, решил ее наказать, придумал отрубить ей руки. При этом он признает, что все спланировал заранее - выезжал за город, подбирая тихое место, куда привезёт жену. Купил топор и жгуты, которыми должен был перетянуть отрубленные руки, чтобы женщина не истекла кровью по дороге в больницу.

Протез Рите установили в ГерманииФото: Личный Архив

Грачеву были предъявлены обвинения сразу по трем статьям - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю органа» (до 10 лет), «похищение» (до 12 лет), «угроза убийством» (до 2 лет).

При этом две последние статьи «подмосковный Отелло» и его защита пытались оспорить. В суде мужчина заявлял, что в тот день Маргарита села к нему в машину по доброй воле и в любой момент могла открыть дверь и попытаться выскочить на ходу...

На предпоследнем заседании прокурор озвучил позицию гособвинения: он просит для Дмитрия Грачёва 17 лет колонии строгого режима.

Жертва садиста Маргарита с мамой в суде.Фото: Александр РОГОЗА

А сегодня в Серпуховском суде озвучен приговор. Дмитрий Грачёв должен провести в колонии строгого режима 14 лет. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшей в качестве моральной компенсации в общей сложности более 2 млн. рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/677913" frameborder="0"></iframe> «Подмосковный Отелло» получил 14 лет колонии.Прокурор просил для Дмитрия Грачёва 17 летАлександр РОГОЗА

Защита «Отелло» собирается обжаловать «слишком жесткий» приговор в Московском областном суде.

Когда-то Маргарита и Дмитрий были счастливой семьей

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Подмосковный Отелло» рассказал в суде: "Я заранее планировал, как отрублю жене руки"

Пытаясь сохранить брак, Дмитрий Грачёв возил супругу на полиграф (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рита Грачёва впервые встретилась с мужем, отрубившим ей руки

В Серпухове начался суд по громкому делу, которое в СМИ назвали «дело подмосковного Отелло». В декабре 2017 года 25-летний Дмитрий Грачёв вывез жену в лес и отрубил ей кисти рук. После этого сам отвёз супругу в больницу и сдался полиции. (подробности)

Рита Грачева, которой муж-садист отрубил руки: В соцсетях часто пишут мужчины, зовут замуж

Этой жуткой подмосковной истории уже полгода. Утром 11 декабря 2017-го 25-летняя жительница Серпухова Маргарита Грачева опаздывала с детьми в садик, который находится в другом районе города. Муж предложил их подвезти. Точнее, почти уже бывший муж - незадолго до этого пара подала на развод. (подробности)

Мама девушки, которой муж отрубил руки: «Врачи давали 1%, что пришитая рука приживется. А Рита уже большим пальцем может шевелить!»

В Московской городской клинической больнице №71 Рита Грачева находится уже больше недели. То, через что она прошла... Мы писали об этой истории, которая произошла в подмосковном Серпухове. В начале осени Рита приняла решение развестись с мужем, 26-летним Дмитрием Грачевым. (подробности)