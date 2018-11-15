В Московском зоопарке появились две пары краснокнижных птиц

В Московском зоопарке пополнение. В «Доме птиц» поселилась две пары птиц. Это хохлатые гокко и сероспинные трубачи. Оба вида занесены в Красную книгу. В главном зоопарке нашей страны они появились впервые за последние 50 лет. Птицы успешно прошли период адаптации. Познакомиться с ними уже с 14 ноября могут все желающие.

Обе птицы очень яркие. Оторвать от них взор просто невозможно.

- Благодаря им наши гости смогут получить более полное впечатление о многообразии мира птиц. Так, сероспинные трубачи по-настоящему выделяются среди других представителей отряда журавлеобразных. А гокко едва ли можно сравнить с другими курообразными, – рассказала генеральный директор Московской зоопарка Светлана Акулова.

Обустроить место для пары сероспинных трубочей оказалось непростой задачей. Все потому, что птици очень шумные. Но орнитологи справились.

Сероспинные трубачи по-настоящему выделяются среди других представителей отряда журавлеобразных. ФОТО Наталья НАЗАРОВА

- В будущем мы надеемся, что удастся создать оптимальные условия для размножения обоих видов и получить здоровое потомство, - сообщили в пресс-службе зоопарка.

ЗНАЙ!

Гость из Амазонки

Хохлатый гокко занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимые». В последние годы естественная популяция этих пернатых критически сократилась из-за вырубки их естественной среды обитания – тропических лесов. Еще одна причина уменьшения численности гокко – охота. Местные жители охотятся на гокко и используют его мясо в пищу. В природе хохлатого гокко можно встретить в тропиках Амазонки. Представители этого вида большую часть жизни проводят на деревьях: они медленно, но уверенно лазают по ветвям, а вот по земле передвигаются короткими и очень стремительными перебежками.

Эти редкие птицы появились в столичном зоопарке впервые за 50 лет. ФОТО Наталья НАЗАРОВА

Хохлатый гокко обладает достаточно необычной внешностью. По величине птица сравнима с домашней индейкой и может достигать весом 5 кг. Ноги у хохлатого гокко очень сильные, с хорошо развитыми длинными пальцами, которые позволяют птице цепляться за ветви деревьев. Клюв характерного красно-оранжевого цвета красиво контрастирует с блестящим иссиня-черным оперением, а также белоснежным брюшком и концами рулевых перьев.

Властный трубач

Сероспинный трубач так же, как и хохлатый гокко, обитает в Южной Америке. Вид в основном распространен на территории Гайаны в тропических лесах. Трубачи занесены в Международную Красную книгу, их статус оценивается как «близкий к уязвимому». Сокращение численности этих удивительных пернатых связано с вырубкой лесов и нелегальной охотой. В отличие от гокко, сероспинные трубачи большую часть жизни проводят на земле. А вот ночуют птицы обыкновенно в ветвях деревьев, высоко над землей. Трубачи живут большими стаями от 10 до 30 особей и гнездятся на земле. Причем их гнезда представляют из себя небольшие углубления, которые самки выкапывают перед тем, как отложить яйца. В группах трубачей действует жесткая иерархия: доминирующая птица, стоящая во главе группы, требует подчинения от своих сородичей, которые выражают свою покорность, приседая и расправляя крылья. Трубачи – территориальные животные. Группа птиц тщательно охраняет свои границы, предупреждая чужаков пронзительным криком, который раздается с определенной периодичностью даже в ночное время.

Сероспинный трубач обладает запоминающейся внешностью: основная часть его оперения черная с фиолетовым отливом, перья на нижней части спины и крыльях белые и рыжеватые, а на шее есть несколько рядов коротких фиолетовых и синих перьев, служащих своеобразным украшением. У трубачей тонкие длинные ноги, короткие пальцы, снабженные острыми когтями.