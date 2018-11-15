ГКУ "АМПП" заявило о необходимости корректировки тарифов на парковку в Москве

ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) изучило исследование экспертов из Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, и согласилось с тем, что тарифы на парковку на улицах в центре Москвы требуют корректировки. Об этом ТАСС сообщили в учреждении.

"Мы внимательно изучили исследование РЭУ и согласны с запросом на повышение стоимости в зонах особого притяжения автомобилей в центре Москвы, где есть реальная проблема со свободными местами для парковки и местных жителей, и других автомобилистов. Цифра в 500 руб. нам кажется завышенной, но на ряде улиц с особенной загрузкой тариф, действительно, требует увеличения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в последнее время загрузка парковочных мест в центре существенно возросла, об этом свидетельствуют данные АМПП и показатели Центра организации дорожного движения. "Так, на некоторых улицах в центре города загруженность парковочных мест превышает допустимые 85%, а иногда 100%. Спрос на парковку в этих местах очень высок. Городское пространство ограничено, и создать столько парковочных мест, сколько требуется автомобилистам, физически невозможно - к тому же с каждым годом число новых водителей в Москве растет", - добавил представитель учреждения.

Ранее ТАСС опубликовал результаты исследования РЭУ имени Плеханова, в котором эксперты заявили о чрезмерной загруженности парковочных мест в центре Москвы. Рекордные показатели загрузки зафиксированы, в частности, на улицах Петровские Линии, Нижний Кисельный переулок, Козицкий переулок, Большая Якиманка, Неглинная, Петровка. По мнению специалистов, снизить загрузку парковок на 15-20% поможет "увеличение тарифов на уличную парковку до размера тарифа в капитальных паркингах, а также сокращение периода бесплатной парковки". Кроме того, по мнению экспертов, это позволит уменьшить нагрузку на основные магистрали города, увеличить пропускную способность улиц центра и снизить аварийность.