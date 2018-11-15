2018-11-15T17:39:40+03:00
Происшествия

Москвич упал под поезд на станции метро «Чистые пруды»

Мужчина потерял сознание после ночной смены на работе.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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О том, что парень оступился сказали свидетели и очевидцы, находившиеся на платформеО том, что парень оступился сказали свидетели и очевидцы, находившиеся на платформеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В московском метро молодой парень упал под прибывающий поезд, но чудом выжил. Произошло это 15 ноября около 15.05 на станции «Чистые пруды» Сокольнической линии метро. Очевидцы говорят, что парень стоял слишком близко к краю платформы и оступился. 30-летний москвич оказался на жестком пути в тот момент, когда прибывал поезд.

- Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд накрыл пассажира, который упал в спасательный желоба междурельсья, - рассказывает пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

На место прибыли полицейские и медики. Врачи оказали потерпевшему первую помощь. Парень отделался ушибами и растяжением мягких тканей.

- В ходе опроса потерпевший пояснил, что ехал с ночной смены и у него сильно закружилась голова, он стоял слишком близко к краю платформы и оступился, - добавил Алексей Мышляев.

О том, что парень оступился сказали свидетели и очевидцы, находившиеся на платформе. Машинист электропоезда также подтвердил, что парень упал по собственной неосторожности.

Из-за инцидента некоторое время на Сокольнической линии были увеличены интервалы, однако уже движение введено в график.

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