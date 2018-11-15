2018-11-15T18:16:10+03:00
Общество

В Москве очевидцы не дали эвакуировать машину с собакой

Инспекторы МАДИ отлично видели животное в салоне, но это их не остановило [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Момент эвакуации «Волги» с собакой снял на видео неравнодушный прохожийМомент эвакуации «Волги» с собакой снял на видео неравнодушный прохожийФото: Скриншот с видео
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Видео эвакуации старенькой «Волги» с безобидной дворняжкой в салоне потрясло пользователей социальных сетей. Всего за несколько часов ролик набрал несколько тысяч просмотров и вызвал бурю негодования. В комментариях пользователи критикуют автоинспекторов, которые погрузили на эвакуатор и чуть было не увезли на штрафстоянку машину с собакой.

В Москве эвакуировали машину с собакой.

Все произошло в центре Москвы недалеко от здания ГИБДД на Лобнинской улице. Владелец «Волги» припарковал ее аккурат под запрещающим знаком. Пенсионер, как оказалось, в тот день спешил в ГИБДД, чтобы поменять водительское удостоверение.

Момент эвакуации «Волги» с собакой снял на видео неравнодушный прохожий. Мужчина пытался вразумить людей в униформе.

- А если хозяин машину не заберет сегодня. Что будет с собакой? - поинтересовался он у инспектора МАДИ.

- Пусть сразу приезжает, - равнодушно ответил он.

В это время в автомобиле, уже установленном на платформу эвакуатора, Барбос явно волновался: скулит и метался по салону. Пройти мимо не смогли и другие прохожие. Вместе они продолжили уговаривать инспектора не забирать машину с собакой. В этот момент подоспел хозяин. Собаку ему из салона автомобиля забрать разрешили, а вот старенькую «Волгу» все -таки на штрафстоянку увезли.

Инспекторы МАДИ отлично видели животное в салоне, но это их не остановило Фото: скриншот видео

Инспекторы МАДИ отлично видели животное в салоне, но это их не остановилоФото: скриншот видео

Как оказалось, правила эвакуации в данном случае не нарушены. Забирать на штрафстоянку машины с животными — закон разрешает. Однако в МАДИ это решение автоинспектора не одобрили.

- По закону нельзя эвакуировать машину только тогда, когда в ней находится человек. Но с моральной точки зрения мы такого поведения не одобряем, - прокомментировали в пресс-службе МАДИ.

В ведомстве в свою очередь поспешили раскритиковать владельца собаки, мол чем он думал, когда оставлял животное в машине.

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