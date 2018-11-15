Рита Грачева в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда» рассказала о сегодняшнем приговоре мужу, отрубившему ей руки

Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима. За развязкой этой истории, охая, следила вся страна. 25-летняя Рита Грачева в декабре 2017 года оказалась без рук. Муж, с которым она решила развестись, вывез молодую женщину в лес и отрубил ей обе кисти.

Маргарита Грачева в студии Радио Комсомольская правда .Сегодня бывший муж молодой женщины, отрубившей ей руки, получил срок - 14 лет колонии. О громком приговоре и новой жизни Рита расскажет в эксклюзивном интервью Комсомолке

Врачам удалось пришить только левую руку, но давали всего 1%, что она приживется - слишком серьезными были раны. Вместо правой теперь протез... Пока Рита ложилась под операции и проходила реабилитацию, шло следствие, потом начался суд.

Сегодня Дмитрию Грачеву дали 14 лет колонии строгого режима. Как Рита восприняла этот приговор? Считает ли наказание адекватным? Расскажет ли она своим детям, что руки ей отрубил их папа? Обо всем этом Ритиа Грачева рассказала в эксклюзивном интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская Правда». Видеотрансляция - на сайте kp.ru!

Рита Грачева: «Никакой срок отрубленных рук мне не вернет» 00:00 00:00

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