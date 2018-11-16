Преступность в Москве отступает по всем фронтам

Спокойную и комфортную жизнь москвичей ежедневно обеспечивают тысячи оперативников, отлавливая воров и бандитов. Со своей стороны, столичные власти тоже выполняют свою работу.

«Борьба с преступностью - дело полиции и других правоохранительных органов. И, несмотря на известную критику, работают они добросовестно и достойно. Задача правительства Москвы в другом - создавать условия, в которых совершать преступления становится невыгодно и неудобно. И, безусловно, помогать полиции», - написал мэр Сергей Собянин на своем сайте (www.sobyanin.ru).

Повышение уровня безопасности москвичей и Москвы стало одним из приоритетов работы Сергея Собянина и правительства столицы. Для этого в столице разработана и уже не первый год действует госпрограмма «Безопасный город». В ней прописан комплекс мер во всех областях столичной жизни - от освещенности улиц до оснащения магистралей камерами видеофиксации, установки видеокамер во дворах, подъездах, около городских и социальных учреждений - школ, садов, больниц.

В том, что столичная система безопасности работает слаженно, полиция четко решает свои задачи по обеспечению безопасности, москвичи и туристы в очередной раз убедились в дни чемпионата мира по футболу. Весь город жил спортом, болел за любимые команды, пел, танцевал и радовался днем и ночью. Последовательные, согласованные действия руководства Москвы и правоохранительных служб для поддержания порядка и общественной безопасности уменьшают основные виды преступлений. В 2017 году по сравнению с 2010 годом продолжают сокращаться такие зарегистрированные преступления, как: убийства и покушения на убийства - на 45,9%, грабежи - на 70,5%, разбойные нападения - на 69,1%, кражи из квартир - на 78,3%, угоны машин - на 67% и взяточничество - на 60%.

А на городских автомагистралях повышается безопасность дорожного движения. При ежегодном росте количества автомобилей в Москве аварий стало меньше на 27,1% (2012 г. - 12 183, 2017 г. - 8875). Развитие столичной системы видеонаблюдения продолжается на базе государственной информационной системы «Единый центр хранения и обработки данных». Видеокамеры «служат» и следят за всеми на улицах и площадях, во дворах и подъездах.

Борьба с незаконной миграцией сразу отразилась на статистике. Количество преступлений, совершенных в Москве иностранными гражданами и лицами без гражданства, снизилось на 41,5 % (2010 г. - 11 746, 2017 г. - 6873).

Цифры программы «Безопасный город» говорят о том, что преступность отступает по всем фронтам - от снижения количества аварий на дорогах до количества преступлений, совершаемых мигрантами. За последние годы Москва стала городом, в котором все сложнее нарушать закон.

Кстати

Полиция получает новые здания и технику

С 2010 года правительство Москвы систематически помогает столичной полиции модернизировать материально-техническую базу. С 2010 по 2018 год в городе построили 12 новых зданий для правоохранителей. Мэр Сергей Собянин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев 12 ноября открыли недавно возведенное здание Управления внутренних дел по Восточному округу столицы. В построенных и отреставрированных корпусах Главного управления МВД по Москве находятся современные дежурные части, служебные кабинеты, лаборатории, комнаты отдыха, спортивные залы, тиры, столовые и буфеты.

За последние семь лет в столице капитально отремонтировали и благоустроили 198 объектов ГУ МВД. Из них - 69 зданий районных отделов внутренних дел, пять жилых домов под семейные общежития для сотрудников полиции, 76 спортивных и хоккейных площадок и 20 других ведомственных сооружений.

В дежурных частях запустили так называемый сервис обеспечения их деятельности. Благодаря этому действует единый унифицированный информационный обмен между дежурными частями органов внутренних дел.

Если оценить ситуацию в целом, то Москва стала более спокойным и безопасным городом. Прежде всего это касается динамики особо опасных преступлений против жизни, здоровья и имущества горожан.