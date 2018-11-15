В 12-этажном жилом доме в Москве произошел взрыв
В девятом часу вечера четверга, 15 ноября, в службу спасения поступило сообщение о взрыве в 12-этажном жилом доме на улице Нагорной. Хлопок был такой силы, что выбило окна к нескольких квартирах. Жильцы многоэтажки были эвакуированы.
Жильцы многоэтажки были эвакуированыФото: предоставлено очевидцем
- Три человека пострадали, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Москве.
Это 56-летний хозяин «неблагополучной» квартиры и двое его соседей.
В 12-этажном жилом доме в Москве произошел взрывФото: предоставлено очевидцем
- Возгорания в квартире не было, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Первоначально рассматривалась версия утечки газа. Однако она не подтвердилась.
Взрывная волна повредила одну из стен. Сейчас в многоквартирном доме работают коммунальные службы. Жителям рекомендовано временно не заходить в свои квартиры. Решается вопрос о комплексном обследовании здания. Сохраняется угроза обрушения.
Жителям рекомендовано временно не заходить в свои квартирыФото: предоставлено очевидцем
Точные причины взрыва пока не установлены. Тем временем жильцы рассказывают, что владелец квартиры злоупотреблял алкоголем. По одной из версии, он мог использовать химические средства для прочистки канализации.
Хлопок был такой силы, что выбило окна к нескольких квартирахФото: предоставлено очевидцем