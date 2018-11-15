2018-11-16T01:32:00+03:00
Происшествия

В 12-этажном жилом доме в Москве произошел взрыв

В результае случившегося три человека пострадали [фото с места происшествия]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Жителям рекомендовано временно не заходить в свои квартирыЖителям рекомендовано временно не заходить в свои квартирыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В девятом часу вечера четверга, 15 ноября, в службу спасения поступило сообщение о взрыве в 12-этажном жилом доме на улице Нагорной. Хлопок был такой силы, что выбило окна к нескольких квартирах. Жильцы многоэтажки были эвакуированы.

Жильцы многоэтажки были эвакуированы Фото: предоставлено очевидцем

Жильцы многоэтажки были эвакуированыФото: предоставлено очевидцем

- Три человека пострадали, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Это 56-летний хозяин «неблагополучной» квартиры и двое его соседей.

В 12-этажном жилом доме в Москве произошел взрыв Фото: предоставлено очевидцем

В 12-этажном жилом доме в Москве произошел взрывФото: предоставлено очевидцем

- Возгорания в квартире не было, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Первоначально рассматривалась версия утечки газа. Однако она не подтвердилась.

Взрывная волна повредила одну из стен. Сейчас в многоквартирном доме работают коммунальные службы. Жителям рекомендовано временно не заходить в свои квартиры. Решается вопрос о комплексном обследовании здания. Сохраняется угроза обрушения.

Жителям рекомендовано временно не заходить в свои квартиры Фото: предоставлено очевидцем

Жителям рекомендовано временно не заходить в свои квартирыФото: предоставлено очевидцем

Точные причины взрыва пока не установлены. Тем временем жильцы рассказывают, что владелец квартиры злоупотреблял алкоголем. По одной из версии, он мог использовать химические средства для прочистки канализации.

Хлопок был такой силы, что выбило окна к нескольких квартирах Фото: предоставлено очевидцем

Хлопок был такой силы, что выбило окна к нескольких квартирахФото: предоставлено очевидцем

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