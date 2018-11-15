В 12-этажном жилом доме в Москве произошел взрыв

В девятом часу вечера четверга, 15 ноября, в службу спасения поступило сообщение о взрыве в 12-этажном жилом доме на улице Нагорной. Хлопок был такой силы, что выбило окна к нескольких квартирах. Жильцы многоэтажки были эвакуированы.

Жильцы многоэтажки были эвакуированыФото: предоставлено очевидцем

- Три человека пострадали, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Это 56-летний хозяин «неблагополучной» квартиры и двое его соседей.

В 12-этажном жилом доме в Москве произошел взрывФото: предоставлено очевидцем

- Возгорания в квартире не было, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Первоначально рассматривалась версия утечки газа. Однако она не подтвердилась.

Взрывная волна повредила одну из стен. Сейчас в многоквартирном доме работают коммунальные службы. Жителям рекомендовано временно не заходить в свои квартиры. Решается вопрос о комплексном обследовании здания. Сохраняется угроза обрушения.

Жителям рекомендовано временно не заходить в свои квартирыФото: предоставлено очевидцем

Точные причины взрыва пока не установлены. Тем временем жильцы рассказывают, что владелец квартиры злоупотреблял алкоголем. По одной из версии, он мог использовать химические средства для прочистки канализации.