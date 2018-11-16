2018-11-16T20:44:49+03:00
Общество

Московскому «королю казино» продлили срок ареста до марта

Адвокат Антона Бажанова просила выпустить его под залог
Анастасия ВАРДАНЯН
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44-летнего владельца сети подпольных казино обвиняют по двум статьям44-летнего владельца сети подпольных казино обвиняют по двум статьям
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Пресненский районный суд Москвы в пятницу, 16 ноября, рассмотрел ходатайство обвинения о продлении срока содержания под стражей московского «короля казино» Антона Бажанова. Адвокат просила выпустить ее подзащитного под залог. Но суд поддержал сторону обвинения.

- Арест продлен до 9 марта, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

44-летнего владельца сети подпольных казино обвиняют по двум статьям: «организация преступного сообщества» и «незаконное предпринимательство». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, 19 сентября в Москве были закрыты 15 игорных заведений. Большинство из них были замаскированы под букмекерские конторы. Сам Бажанов был арестован в одном из лучших казино Сочи. Он оказался страстным игроком в покер.

В громком деле московского «короля казино» Антона Бажанова был и международный скандал. Трудно поверить, но ставки делали прямо в здании посольства Корейской народной республики в Москве.

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Дело игорного короля Антона Бажанова столичные следователи называют самым громким за последние десять лет. В один день в разных районах столицы закрыли 15 подпольных казино. Большинство было замаскировано под букмекерские конторы, а одно и вовсе работало на территории посольства КНДР (подробности).

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