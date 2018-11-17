В Москве неизвестные пытались протаранить машину экс-замначальника Роскомнадзора и избили его водителя

Недаром многие подозревали, что сценарии компьютерной игры GTA (игрок ездит по городу и крушит все подряд, - Авт.) основаны на реальных событиях. В Москве неизвестные пытались повторить. Причем сразу на трех машинах…

На Кутузовском проспекте, по направлению в центр, автомобили «БМВ» и «Мерседес» попытались протаранить черный «Форд». Водитель сумел уклониться от столкновений, однако через несколько сотен метров, уже напротив торгового центра «Океания», его подрезала «Тойота» и заблокировала проезд. Из «японки» выскочил мужчина и набросился с кулаками на водителя «Форда».

- Мужчина получил несколько ударов по лицу, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Вышедший из «Тойоты» мужчина пытался открыть двери «Форда», но сидевший внутри пассажир заблокировал двери. Не сумев попасть внутрь, хулиган сломал зеркало заднего вида и уехал.

Как стало известно, в пострадавшем «Форде» ехал на работу бывший заместитель главы Роскомнадзора Максим Ксензов, который теперь работает в одном из департаментов Правительства РФ. Во время потасовки на Кутузовском он вызвал полицию, однако приехавшие на место патрульные никого из нападавших уже не нашли. Избитый мужчина - личный водитель Ксензова.

- Пассажир, написавший заявление, связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Однако также не исключается версия дорожного конфликта, - заявил источник.

Как стало известно «КП», само событие произошло еще неделю назад, 9 ноября. Однако СМИ о нем стало известно только сейчас.

Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Максимальное наказание по ней – до двух лет. Однако обвинение пока предъявить некому. Мужчину, который бил водителя, пока не нашли. Кроме того, ведется поиск машин, которые пытались таранить служебный «Форд» Ксензова.