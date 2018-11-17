2018-11-17T21:53:31+03:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина из ревности застрелил бывшую жену, сводного брата и покончил с собой

В этот момент в квартире находились дети
Семен ЕЛЕНИН
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Полицию вызвали соседи, слышавшие беспорядочную стрельбуПолицию вызвали соседи, слышавшие беспорядочную стрельбуФото: Александр ГЛУЗ
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Подмосковные следователи разбираются в деталях преступления, которое произошло вечером в субботу, 17 ноября, в городе Видное Ленинского района. Около 19.30 в квартире одного из жилых домов были обнаружены три тела с пулевыми ранениями. Полицию вызвали соседи, слышавшие беспорядочную стрельбу.

- Как удалось установить, сегодня вечером мужчина пришел к своей бывшей жене и застал у нее своего сводного брата, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Вероятно, он заранее знал о том, что он находится в квартире и пришел с ним разобраться. С собой мужчина принес пистолет Макарова

Как считают в следствии, мужчина подозревал свою бывшую жену в интимных отношениях со своим сводным братом. Он считал, что их отношения начались еще несколько лет назад, когда пара была в браке.

- После сцены ревности бывший муж выхватил пистолет и открыл стрельбу, - продолжает источник. - В результате были убиты и бывшая жена, и брат. Причем, ревнивец выпустил в них почти три полные обоймы (магазин пистолета этой модели рассчитан на 8 патронов, - Авт.). После этого он покончил с собой.

Пистолет, который изъяли на месте преступления. Фото: СК по Московской области

Пистолет, который изъяли на месте преступления. Фото: СК по Московской области

Самая страшная деталь - во время кровавой расправы в соседней комнате находились совместные дети разведенной пары. (Их возраст в следствии пока не сообщают).

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц», - сообщает старший помощник руководителя СК Московской области Ольга Врадий. - В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

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