2018-11-16T12:43:35+03:00
Общество

В МФЦ опровергли возможность утечки персональных данных

Специалисты МФЦ ещё раз напомнили посетителям об охране персональной информации
Елена НАЗАРОВА
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На сайте газеты «Коммерсантъ» сегодня, 16 ноября, опубликован материал «Паспорта общего пользования». В нем сообщается, что на компьютерах в зоне электронных услуг центров госуслуг Москвы можно найти в открытом доступе сканы паспортов и других документов посетителей МФЦ. В ведомстве выступили с опровержением публикации.

"Информация, в каких конкретных центрах госуслуг сотрудники издания обнаружили персональные данные, отсутствует, - говорится в официальном сообщении ГБУ МФЦ города Москвы. - МФЦ Москвы выступает с официальным опровержением".

В главном офисе столичного МФЦ уточнили, что ранее на запрос от издания предоставили такой комментарий:

«Компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к интернету, на них возможно использование только ограниченного числа сайтов: порталов для предоставления государственных услуг, официальных сайтов Правительства Москвы. Зона электронных услуг – это один из сервисов центров «Мои Документы» города Москвы, с помощью которого можно полнее ознакомиться с предоставляемыми государственными услугами. Зона электронных услуг организована в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. Компьютеры находятся в общем пользовании, и ими может воспользоваться любой желающий".

Как отмечается в официальном опровержении МФЦ Москвы, некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные. "Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования. Кроме того, администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров, - подчеркнули в МФЦ Москвы. - Однако издание «Коммерсантъ» утверждает, что сотрудники центров госуслуг «не озаботились этим». Запрос по вопросу нарушения сотрудниками центров госуслуг внутренних правил в части удаления информации с компьютеров в зоне электронных услуг в ГБУ МФЦ города Москвы не поступал".

"Ответственность за обеспечение безопасности персональных данных сотрудники центров госуслуг несут непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям", - отметили в МФЦ Москвы.

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