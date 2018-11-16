"Возрожденный Росгосцирк перешел к развитию"

Государственные цирки России в преддверии 100-летия национализации циркового искусства стабилизировали свою работу и расширили международное сотрудничество. Об этом заявил в четверг на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов.

«Наша компания, объединяющая 58 филиалов, в том числе 36 стационарных цирков, находится в стадии стабильной работы. Нам удалось стабилизировать ситуацию как экономическую, так и ситуацию с взаимоотношениями с другими цирками различной организационно-правовой формы. Это я считаю одни из наших главных достижений, учитывая, что еще три года назад Росгосцирк находился в шаге от банкротства», - пояснил корреспонденту ТАСС Дмитрий Иванов. Управленец отметил, что за последние два года в шести цирках, входящих в компанию, проведены реконструкция, реставрация и капитальный ремонт.

Важнейшим событием он считает тот факт, что президент России Владимир Путин обратил внимание на развитие циркового дела и дал по этому поводу восемь поручений по решению проблем, в том числе Министерству культуры и Министерству финансов РФ.

На нынешней встрече соглашения о намерениях будут подписаны с Гомельским цирком (Белоруссия), а также с цирковыми компаниями Китая, Японии и Бельгии. Это еще более расширит международные связи Росгосцирка, артисты которого только в прошлом году провели гастроли в 27 странах мира.

В четверг Дмитрий Иванов и легендарный клоун Слава Полунин провели совместную пресс-конференцию в Фонде Михаила Шемякина. На вопрос, не планирует ли Росгосцирк внести свой вклад в развитие карнавального движения, Иванов, указав на знаменитого лицедея и сидящего рядом художника, сказал: «Ну зачем я буду отбирать хлеб у таких профессионалов! Но если появится какая-то хорошая идея, мы готовы. Мы открыты, извиняюсь за непарламентское выражение, для любого творческого кипеша».