На востоке Москвы станет больше бассейнов

В столичном районе Косино-Ухтомский на улице Николая Старостина завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Как рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, больше половины здания займет зал с бассейном размерами 50 на 25 метров. Он рассчитан на 1280 человек в сутки 10 дорожек для плавания, глубина - от 1,8 до 2,3 метра. Для инвалидов обустроят отдельную пологую лестницу и специальный подъемник с грузоподъемностью 140 килограммов. В комплексе будет работать лаборатория контроля воды.

Физкультурно-оздоровительный центр предназначен для учебно-тренировочных и физкультурных занятий по плаванию. В здании можно проводить занятия на силовых тренажерах и районные соревнования по плаванию. Завершить строительство новый спортивный комплекс планируется до конца 2018 года.