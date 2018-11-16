2018-11-16T14:23:15+03:00
Москва

На востоке Москвы станет больше бассейнов

Пловцы смогут заниматься в новом оздоровительном комплексе
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: stroi.mos.ruФото: stroi.mos.ru
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В столичном районе Косино-Ухтомский на улице Николая Старостина завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Как рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, больше половины здания займет зал с бассейном размерами 50 на 25 метров. Он рассчитан на 1280 человек в сутки 10 дорожек для плавания, глубина - от 1,8 до 2,3 метра. Для инвалидов обустроят отдельную пологую лестницу и специальный подъемник с грузоподъемностью 140 килограммов. В комплексе будет работать лаборатория контроля воды.

Физкультурно-оздоровительный центр предназначен для учебно-тренировочных и физкультурных занятий по плаванию. В здании можно проводить занятия на силовых тренажерах и районные соревнования по плаванию. Завершить строительство новый спортивный комплекс планируется до конца 2018 года.

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