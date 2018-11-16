2018-11-16T15:16:19+03:00
Происшествия

В Москве задержали «вора-романтика», укравшего букет белых роз

Цветы мужчина подарил незнакомой женщине, а при себе оставил деньги и нож
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Угрожая ножом, преступник ограбил цветочный салон.Угрожая ножом, преступник ограбил цветочный салон.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В столице задержали «вора-романтика», который вынес букет белых роз и деньги из цветочного магазина на Новокосинской улице.

- Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве задержали 32-летнего приезжего по подозрению в совершении разбойного нападения, – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.

Мужчина зашел в цветочный салон, сделал вид будто ему нужен букет цветов, просил продавца посоветовать, какие розы лучше: красные или белые. Все время мужчина прятал лицо рукой. Когда продавец вынесла самый красивый букет c фиолетовой лентой, то мужчина вытащил из кармана нож и стал требовать деньги, угрожая расправой. Женщина достала из кассы стопку денег и отдала в руки вора. Тот же, в свою очередь, взял еще и букет, а потом спокойно вышел из магазина.

Позже, как установили полицейские по камерам видеонаблюдения, мужчина отдал букет первой встречной женщине. Понятное дело, что ему нужны были только деньги.

Задержали мужчину в этот же день на Ростокинской улице. При себе у него была часть украденных денег и нож, как раз тот, которым он угрожал продавцу в цветочном магазине.

Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

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