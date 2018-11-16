2018-11-16T15:50:12+03:00
Общество

Москвичи просят больше парковочных мест для резидентов

Москвичи просят власти города организовать парковки только для жителей районов и ограничить места для автомобилей нерезидентов
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Как сообщают РИА Новости, более 300 соответствующих обращений поступило за две недели на специальных почтовый ящик, сообщил в пятницу генеральный директор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк.

"После введения платной парковки в городе мы общаемся с нашими жителями, с резидентами, и получаем большое количество обращений. В городе существует практика, когда в особо сложных участках, где практически нет парковочных мест, мы создаем места только для резидентов, поэтому мы создали специальный почтовый ящик для таких обращений, и на него за две недели пришло более 300 писем", — сказал Гривняк на пресс-конференции.

"Мы думаем над тем, чтобы такое количество мест для резидентов рассмотреть, и по каждому конкретному случаю — повторюсь, что количество мест ограничено — будет приниматься решение с возможностью выделения мест только для резидентов", — подчеркнул директор, отметив, что обращения поступают не только от жителей центральных районов столицы.

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