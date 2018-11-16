Tele2 выпустила лимитированную серию брендированных карт «Тройка»

Специально для таких клиентов оператор подготовил подарок – транспортную карту «Тройка» с фирменным дизайном Tele2. Вместе с картой пользователь получит возможность подключаться к Wi-Fi в метро без просмотра рекламы на протяжении трех месяцев. Проект реализован в партнерстве с «МаксимаТелекомом» – оператором единого Wi-Fi-пространства в столичном транспорте. Выпуск лимитированной серии транспортных карт приурочен к трехлетию работы оператора в Москве и области.

Клиенты Tele2 смогут использовать карту «Тройка» для быстрой оплаты проезда в городском транспорте. На карту можно будет записать любой проездной билет по действующему тарифу, включая абонементы на пригородные электропоезда. Оператор оповестит абонентов, которые получат транспортную карту, в SMS. В сообщении будет указано, где и когда можно забрать подарок.

Новый проект продолжает сотрудничество Tele2 с Московским метрополитеном. Так, в октябре 2018 года оператор достиг 100%-го покрытия 4G на всех станциях метрополитена и сопутствующей инфраструктуре. В ноябре того же года на пяти центральных станциях Tele2 установила SIM-терминалы – автоматические устройства по выдаче SIM-карт.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«В этом году Tele2 отмечает три года работы в Москве. Многие наши абоненты вместе с нами с самого первого дня запуска – это важнейший показатель высокого качества работы Tele2. Надеемся, что наши клиенты оценят бонусы в виде брендированных транспортных карт и доступа к cети Wi-Fi в метро без рекламы. Подарок получат клиенты, которые выбрали Tele2 в 2015 году, активно пользуются нашими услугами и часто передвигаются на метро. Мы благодарны клиентам за лояльность и будем стараться, чтобы они и дальше оставались с Tele2».