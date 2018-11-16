Перекупщик оставил сенатора Совфеда без дорогих иномарок и обманул на 16,5 миллионов рублей

Столичная полиция пытается разобраться в пропаже двух люксовых иномарок, которые принадлежали 42-летнему сенатору Совета Федерации РФ Сергею Мамедову. Сразу скажем, автомобили, мягко говоря, не из дешевых. Суммарная стоимость обоих - почти 17 миллионов рублей.

Это легковое автомобили представительского класса «Mersedes-Benz AMG 63» и «AUDI S8 Plus». Политик решил продать их и воспользовался услугами посредника. Мужчину он хорошо знал и доверял ему. Первую машину он передал еще в июле прошлого года, вторую — в марте 2018. Вот только деньги сенатор так и не получил.

- Я действительно написал заявление в полицию. Сейчас идет расследование. Мне причинен ущерб и виновный должен быть наказал, - рассказал «КП» Сергей Мамедов.

Как удалось выяснить «КП», уголовно дело возбуждено по статье «Мошенничество». Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Сергей Мамедов, представляющий в Совфеде Самарскую область, известен по скандальному разводу с женой, теннисисткой Анастасией Мыскиной. В гражданском браке у них родилось трое детей.