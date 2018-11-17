«Не оглядываясь на Голливуд»: В Петербурге представили первый выпуск журнала «Кинорепортер»

Последний выпуск популярного издания «The Hollywood Reporter» вышел в России в начале осени. Журнал семь лет оставался флагманом среди СМИ о киноиндустрии. На его страницах читатели находили новости из мира кинематографа, интервью со звездами и информацию о предстоящих премьерах. Чуть больше месяца назад редакция решила не продлевать американскую лицензию, а создала собственный независимый проект – «Кинорепортер».

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

Первый номер «Кинорепортера» представили на VII Международном культурном форуме, стартовавшем в Петербурге 15 ноября. Теперь эта дата считается днем рождения издания. Как отметила редакционный директор и главный редактор журнала Мария Лемешева, дружная команда «Кинорепортера» с нетерпением ждала этого дня.

- Мы семь лет создавали «The Hollywood Reporter». Его знали, любили, а читатели ценили все то, что было на его страницах, - начинает Мария Лемешева. - Именно это признание позволило стать нам уверенными в том, что мы сможем быть самостоятельными. Делать больше, чем мы делали и не оглядываться на американскую лицензию.

Главный редактор журнала Мария Лемешева и режиссер Алексей Учитель. Фото: Геннадий Авраменко

По задумке создателей, «Кинорепортер» продолжит миссию своего предшественника. Будет рассказывать о мире киноиндустрии, его ярких персонажах и заслуженных деятелях. Однако этим не ограничится. Теперь, когда редакция не скованна узкими голливудскими рамками, интересной и актуальной информации станет больше.

- Мы сохраним глубокий подход к изучению всех вопросов кинематографии, - говорит Мария Лемешева. - С нашими самыми любимыми и популярными звездами будем говорить о профессии, их отношении к искусству. Сможем уделить большее внимание театру, телевидению, музыке.

С обложки дебютного номера журнала на читателей смотрит Заслуженный артист России Владимир Машков. Он стал главным героем первого выпуска «Кинорепортера».

- Прежде мы не имели право ставить на обложку наших звезд. Единственное исключение однажды сделали для Никиты Михалкова, завоевавшего премию «Оскар», - уточняет Лемешева.

ПОГРУЖЕНИЕ В «КУХНЮ»

Поддержать главного редактора «Кинорепортера» пришли звезды кино и искусства. Среди них - режиссер и художественный руководитель киностудии «Рок» Алексей Учитель. Он отметил, что перерождение журнала – важное событие для отечественной киноиндустрии.

- Журнал заставит полюбить наш кинематограф еще больше, - говорит Учитель. - На мой взгляд, тот тренд, который сейчас набирает обороты, я говорю о наметившемся возрождении качественной киножурналистики, очень важно поддержать всем нам. И тогда кино станет не просто развлекательным жанром для широкого круга зрителей, а понятным и привлекательным творчеством, искусством.

Учителя поддержал известный советский и российский композитор Алексей Рыбников. Автор сотни произведений для фильмов, мультиков и театральных постановок похвалил редакцию за умение писать о киномузыке грамотно. По его словам, вникнуть в «композиторскую кухню» могут единицы.

- В американских журналах про достижения «Мосфильма» не пишут, а мы почему-то пишем про Голливуд. Конечно, нужно в какой-то мере об этом писать, но надо, чтобы основой основ было наше отечественное киноискусство, - говорит композитор Алексей Рыбников.

Советский и российский композитор Алексей Рыбников. Фото: Геннадий Авраменко

Еще один друг «Кинорепортера» - исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов – назвал журнал крепким партнерским плечом, на которое можно положиться.

- Писать о кино так, чтобы тебе доверяли и признавали в профессиональном сообществе, при этом оставаясь понятными и интересными для широкой общественности, – тоже искусство, - говорит Тельнов.

«ГИГАНТСКИЙ ШАГ»

Актриса Юлия Александрова поблагодарила команду «Кинорепортера» за поддержку. Еще в начале творческого пути она стала победителем премии «Аванс», учрежденной изданием. Награду редакция ежегодно вручает молодым талантам. В разное время ее удостоились Ирина Старшенбаум, Данил Стеклов, Милош Бикович, Александр Паль, Анфиса Черных, Агне Грудите, Сергей Романович и другие.

- Это гигантский шаг – учредить новый бренд, запустить совершенно новое издание и в такие короткие сроки выпустить первый номер, - говорит исполнительница ролей в фильмах «Горько!» и «Самый лучший день». - Хочу пожелать «Кинорепортеру» творческих успехов, новых свершений и высот. И, конечно же, жду с нетерпением грядущую премию «Событие года».

Актриса Юлия Александрова. Фото: Геннадий Авраменко

Печатная версия журнала будет выходить раз в месяц. Уже сейчас читатели могут оформить подписку. Также в Москве и Петербурге появятся несколько точек продаж. Подробнее о них станет известно в начале следующего года.

НА ЗАМЕТКУ

16 ноября «Кинорепортер» и «Союз журналистов России» подписали меморандум о сотрудничестве. Партнеры разработают и организуют проекты, направленные на популяризацию и развитие киножурналистики, реализацию проектов в сфере создания и учреждения премий для журналистов.