2018-11-19T12:29:16+03:00
Общество

В Москве планируют запустить пять линий МЦД

Власти города представили обновленный проект
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Комментарии: comments1
На новых маршрутах МЦД будут ходить поезда "Иволга".На новых маршрутах МЦД будут ходить поезда "Иволга".Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Проект Московских центральных диаметров (МЦД) продолжают детально прорабатывать. В настоящее время власти Москвы рассматривают возможность ввода пяти линий МЦД. Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

- Два первых диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - будут запущены уже в конце 2019 – начале 2020 года. Затем планируется ввести еще три линии МЦД, - сказал Максим Ликсутов. - Таким образом, у нас будет пять полноценных линий. Сейчас этот проект детально прорабатывается.

Стоит обратить внимание, что в обновленном проекте количество диаметров пять, а не шесть, как было ранее, и некоторые из них изменили направления. По словам Максима Ликсутова, после МЦД-1 и МЦД-2 будут запущены МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 – от Апрелевки до Железнодорожного, и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. Благодаря этим маршрутам жители Московской области смогут быстро и с комфортом добираться до столицы. В плюсе будут и сами москвичи, которые получат больше вариантов передвижения по городу.

Уже известно, что на маршрутах будут ходить новые поезда "Иволга", в которых более широкие дверные проходы, а это значительно облегчит посадку и высадку пассажиров. Также в поездах будут крепления для велосипедов, USB-зарядки для смартфонов и бесплатный Wi-Fi.

Ежегодно, по данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, МЦД будет пользоваться более 330 млн человек. Главная цель проекта - разгрузить транспортную инфраструктуру Москвы на 10-12%.

Стоит напомнить, что Московские центральные диаметры станут новым видом транспорта, который объединит пригородные электрички и метрополитен. Фактически будет создана удобная система наземного метро. Работать МЦД будет, как метро, с 5.30 до 1.00. Поезда будут ходить с интервалом 5-6 минут (в часы пик).

В дальнейшем пройдет интеграция диаметров с остальным городским транспортом, будет создана доступная билетная система. Точно известно, что пассажиры смогут оплачивать проезд картой "Тройка".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пациенты с низкой социальной ответственностью
Наш колумнист о вреде, который наносят системе здравоохранения такие пациенты, как Надежда Гречкина, которая устроила скандал в поликлинике и довела врача до срыва: «хоть сдохни, рецепт не дам!» [а вы на чьей стороне?]
Новости 24
Полиция задержала трех грабителей в Подмосковье
Около станции метро «Новопеределкино» благоустроили сквер и подходы к вестибюлю
Москва заняла шестое место среди мировых мегаполисов по комфортности проживания
Москвичи смогут пройти бесплатное обследование легких
В московском метро запустили еще пять поездов нового поколения
На юго-западе Москвы мужчина попытался заживо сжечь консьержку
В Доме съездов Наркомпроса проведут реставрацию
Зимний сезон в парках Москвы начнется с ледовых шоу
ЦОДД обнародовал топ-10 самых загруженных улиц Москвы
В столице подключение к электро- и теплосетям будут оформлять по единой заявке
Елочные базары в Подмосковье откроются 15 декабря
Тоннель между «Нижегородской» и «Авиамоторной» построят за семь месяцев
Между «Театральной» и «Площадью Революции» откроют новый подземный переход
Москвичке зажало ногу между поездом и платформой в метро
Городскую усадьбу Лепешкиной на Знаменке готовят к реставрации
В московском метро пассажир упал под поезд и остался цел
В Москве открывается выставка проектов памятника «Строителям Москвы»