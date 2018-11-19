В Москве планируют запустить пять линий МЦД

Проект Московских центральных диаметров (МЦД) продолжают детально прорабатывать. В настоящее время власти Москвы рассматривают возможность ввода пяти линий МЦД. Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

- Два первых диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - будут запущены уже в конце 2019 – начале 2020 года. Затем планируется ввести еще три линии МЦД, - сказал Максим Ликсутов. - Таким образом, у нас будет пять полноценных линий. Сейчас этот проект детально прорабатывается.

Стоит обратить внимание, что в обновленном проекте количество диаметров пять, а не шесть, как было ранее, и некоторые из них изменили направления. По словам Максима Ликсутова, после МЦД-1 и МЦД-2 будут запущены МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 – от Апрелевки до Железнодорожного, и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. Благодаря этим маршрутам жители Московской области смогут быстро и с комфортом добираться до столицы. В плюсе будут и сами москвичи, которые получат больше вариантов передвижения по городу.

Уже известно, что на маршрутах будут ходить новые поезда "Иволга", в которых более широкие дверные проходы, а это значительно облегчит посадку и высадку пассажиров. Также в поездах будут крепления для велосипедов, USB-зарядки для смартфонов и бесплатный Wi-Fi.

Ежегодно, по данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, МЦД будет пользоваться более 330 млн человек. Главная цель проекта - разгрузить транспортную инфраструктуру Москвы на 10-12%.

Стоит напомнить, что Московские центральные диаметры станут новым видом транспорта, который объединит пригородные электрички и метрополитен. Фактически будет создана удобная система наземного метро. Работать МЦД будет, как метро, с 5.30 до 1.00. Поезда будут ходить с интервалом 5-6 минут (в часы пик).

В дальнейшем пройдет интеграция диаметров с остальным городским транспортом, будет создана доступная билетная система. Точно известно, что пассажиры смогут оплачивать проезд картой "Тройка".