В Москве составили топ-10 самых популярных городских библиотек

В столице составили рейтинг 10 самых популярных библиотек Москвы за 2018 год. С января они приняли свыше 1,1 миллиона посетителей. Самой популярной стала библиотека-читальня имени И.С. Тургенева в Бобровом переулке, которую посетили более 180 тысяч читателей. Второе место - библиотека №19 имени Ф.М. Достоевского на Чистопрудном бульваре, ее посетили 156 тысяч человек. Тройку лидеров замыкает библиотека имени Н.А. Некрасова на Бауманской улице, куда за год пришло 146 тысяч посетителей. Рейтинг библиотек составляли именно по количеству посетителей, которые приходили за книгами, на мероприятия или использовали читальни в качестве коворкинга.

- Помимо своего главного богатства — книг, городские библиотеки привлекают москвичей открытыми встречами с известными писателями, - рассказала руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Также она подчеркнула, что одни москвичи приходят в библиотеки на интересные лекции и познавательные программы, другие - за редкими или старинными изданиями. Кстати, в фондах библиотек Москвы действительно есть книги XVI–XIX веков. Лучшая подборка таких книг в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова - самым старым изданием является Джакомо да Виньола "Правило пяти ордеров" (1562).

В целом, отмечается интерес москвичей к библиотекам. В прошлом году столичные читальни посетили более 10 миллионов человек.

Топ-10 самых посещаемых библиотек Москвы:

1. Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, Бобров переулок, дом 6, строение 1.

2. Библиотека №19 имени Ф. М. Достоевского, Чистопрудный бульвар, дом 23, строение 1.

3. Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, улица Бауманская, дом 58/25, строение 14.

4. Библиотека №8 имени А. П. Чехова, Страстной бульвар, дом 8.

5. Библиотека №183 им. Данте Алигьери, улица Строителей, дом 8, корпус 2.

6. Библиотека №193, улица Грина, дом 11.

7. Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека, Никитский бульвар, дом 7.

8. Библиотека №52, улица Коненкова, дом 23.

9. Библиотека №214 имени Ю. А. Гагарина, проспект Вернадского, дом 109.

10. Центральная библиотека №190, улица Профсоюзная, дом 115, корпус 1.

КСТАТИ

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