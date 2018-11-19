Два эскиза русского живописца Василия Сурикова продают на "Авито" по 4,3 миллиона рублей

В интернете появилось объявление о продаже произведений русского живописца Василия Сурикова. Речь об эскизах "Первый Вселенский Никейский Собор" и "Третий Вселенский Эфесский Собор". Стоимость каждой работы оценивается в 4 301 439 рублей. Поторговаться не получится, продавец указал конечную стоимость имущества. Однако возможна отсрочка оплаты на 30 дней.

- Оценочная стоимость объекта значительно выше текущей цены продажи и составляет 13 279 555 рублей, - объясняет продавец в сообщении.

Первый Вселенский Никейский Собор

Как известно, Суриков писал четыре большие фрески для Храма Христа Спасителя. На одной из них изображен Четвертый Вселенский собор. Фреска при разборе храма в советские годы была сохранена. А вот эскизы первого и второго "Собора", написанные карандашом в 1876-1878 годах, сохранились. Именно они и выставлены на продажу.

В объявлении значится, что эскизы Василия Сурикова находятся в Москве. Продает их Центральное агентство залогового имущества (ЦАЗИ). Звоню.

- А почему продаете картины? - спрашиваю.

- Русский строительный банк оставил в залог картины, но не выкупил. А у нас сейчас период распродажи залогового имущества, - рассказывает Виктор, представитель Центрального агентства залогового имущества.

- А где можно посмотреть картины?

- Они находятся в Москве. Сейчас они на выставке в Храме Христа Спасителя. Только придется купить билет, чтобы туда попасть.

- И совсем никакую скидку не сделаете?

- Тысяч 300 можно.

Третий Вселенский Эфесский Собор

Продавец рассказывает, что долгое время карандашные эскизы (с которых в итоге и писали картины на стене храма) хранились в семье художника, но позже ушли в частные коллекции. А еще четыре эскиза картин Василия Сурикова, исполненных маслом в 1876-77 годах, сегодня хранятся Третьяковской галерее в Москве и в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.