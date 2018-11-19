2018-11-19T16:15:55+03:00
Общество

Два эскиза русского живописца Василия Сурикова продают на "Авито" по 4,3 миллиона рублей

Посмотреть на работы можно в Храме Христа Спасителя.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Суриков писал четыре большие фрески для Храма Христа СпасителяСуриков писал четыре большие фрески для Храма Христа СпасителяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В интернете появилось объявление о продаже произведений русского живописца Василия Сурикова. Речь об эскизах "Первый Вселенский Никейский Собор" и "Третий Вселенский Эфесский Собор". Стоимость каждой работы оценивается в 4 301 439 рублей. Поторговаться не получится, продавец указал конечную стоимость имущества. Однако возможна отсрочка оплаты на 30 дней.

- Оценочная стоимость объекта значительно выше текущей цены продажи и составляет 13 279 555 рублей, - объясняет продавец в сообщении.

Первый Вселенский Никейский Собор

Первый Вселенский Никейский Собор

Как известно, Суриков писал четыре большие фрески для Храма Христа Спасителя. На одной из них изображен Четвертый Вселенский собор. Фреска при разборе храма в советские годы была сохранена. А вот эскизы первого и второго "Собора", написанные карандашом в 1876-1878 годах, сохранились. Именно они и выставлены на продажу.

В объявлении значится, что эскизы Василия Сурикова находятся в Москве. Продает их Центральное агентство залогового имущества (ЦАЗИ). Звоню.

- А почему продаете картины? - спрашиваю.

- Русский строительный банк оставил в залог картины, но не выкупил. А у нас сейчас период распродажи залогового имущества, - рассказывает Виктор, представитель Центрального агентства залогового имущества.

- А где можно посмотреть картины?

- Они находятся в Москве. Сейчас они на выставке в Храме Христа Спасителя. Только придется купить билет, чтобы туда попасть.

- И совсем никакую скидку не сделаете?

- Тысяч 300 можно.

Третий Вселенский Эфесский Собор

Третий Вселенский Эфесский Собор

Продавец рассказывает, что долгое время карандашные эскизы (с которых в итоге и писали картины на стене храма) хранились в семье художника, но позже ушли в частные коллекции. А еще четыре эскиза картин Василия Сурикова, исполненных маслом в 1876-77 годах, сегодня хранятся Третьяковской галерее в Москве и в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге.

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