На Ленинградском проспекте откроют детско-взрослую поликлинику

Новую детско-взрослую поликлинику откроют в следующем году на Ленинградском проспекте в районе Беговой. Она рассчитана на 750 посещений в смену.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, сейчас в здании завершаются фасадные работы и внутренняя отделка помещений. Рядом с ним продолжается благоустройство, также началась поставка медицинской техники.

Общая площадь шестиэтажного здания составит 8 943 квадратных метров. Для взрослых будут работать отделение профилактики, два терапевтических отделения, хирургические кабинеты и отделение функциональной диагностики. Для пациентов откроют дневной стационар на 10 коек для госпитализации на срок не более четырех часов и отделение реабилитации.

В детской поликлинике появятся два приемно-смотровых фильтр-бокса, отделение здорового ребенка, хирургические кабинеты, педиатрическое отделение. Также здесь будет работать дневной стационар на 6 коек для госпитализации на срок не более четырех часов.

Подразделения и помещения поликлиники оснастят новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью.