Дачные кражи: как защитить участок от воров

Осень в этом году в Центральной России была роскошная. Солнечные погоды со стабильными температурами до +10 продержались до начала ноября. Затянувшееся бабье лето задержало москвичей на дачных участках. Но на этой неделе окончательно похолодало, и дачники отчалили из многочисленных подмосковных СНТ до весны. Для них сезон закончился. Зато начался для воришек.

ИДУТ ЧЕРЕЗ ОКНО

Пока хозяева отогреваются в городах, по СНТ и дачным поселкам шустрят воры-домушники. Впрочем, вал заявлений от обворованных дачников начинается только в марте - апреле, когда люди чуть ли не впервые за полгода едут за город. Для полицейских это самое сложное - попробуй еще пойми, когда именно дачу обнесли. В ноябре, декабре или на днях?

- Почти в половине случаев преступники проникают в дома через окна, - объясняют в полиции. - Самые неквалифицированные воры, безработные или гастарбайтеры просто разбивают стекла. Профессионалы аккуратно выставляют рамы, чтобы с улицы не было видно и кражу обнаружили как можно позже. Больше 30% краж совершаются через двери, которые просто взламывают.

В последнее время раскрываемость таких краж постепенно растет. Примерно в каждом втором случае воров находят.

- За год раскрываемость выросла на 3,2% - до 46,7%, - сообщил «Комсомольской правде» полковник полиции Александр Рябухин, начальник отдела оперативно-разыскной части уголовного розыска № 2 ГУ МВД России по Московской области. - Притом что с 2011 года у нас динамика по снижению числа совершенных краж. Например, в 2016 году было зарегистрировано 2870 таких случаев, а в 2017-м - уже 2159.

«УКРАЛ - ВЫПИЛ - В ТЮРЬМУ»

По статистике, две трети воров-домушников, работающих исключительно по дачам, - местные. Обычно жители соседних районов Подмосковья. Остальные - приезжие. Примерно за каждой десятой кражей стоят иностранцы. В «лидерах» - граждане Беларуси, Украины, Узбекистана и Молдавии.

- В сельской местности раскрытие краж осложняется тем, что в дачных поселках и окрестностях нет такой системы камер видеонаблюдения, как в городе, - говорят в полиции.

Проще всего вывести на чистую воду местных бродяг, спившихся мужиков, которые лазят в самые скромные, незащищенные дома, чтобы насобирать хоть что-то на опохмел. Не брезгуют опустошать дачные подвалы, унося даже соленья в банках или потроша хозяйские холодильники. Из серии «украл - выпил - в тюрьму». Такие промышляют нерегулярно, навыков нет, оставляют кучу следов.

- Есть еще категория воров, которые работают по технике. Из домов тащат телевизоры, микроволновки, из сараев - газонокосилки, электролопаты, культиваторы. У таких четко налажен сбыт. Ворованную технику потом продают либо через интернет, либо сдают в магазины по продаже бэушного садового инвентаря.

Такой «бизнес», кстати, практикуют чаще всего приезжие из Средней Азии и Закавказья.

НА ДЕЛО ВЫШЛИ АЛЬПИНИСТЫ

Куда сложнее с ворами-профи, которые нацелены на хороший куш. Такие работают либо поодиночке, либо группами. «Операции» тщательно планируют, проводят разведку, вооружаются специальными инструментами и устройствами.

В конце 2016 года мы писали, что воры-домушники обворовали загородный коттедж актера Александра Домогарова (подробнее - на kp.ru). У него двухэтажный дом на Новой Риге в Истринском районе. Забрали несколько дорогих часов, ювелирные украшения. Ущерб тогда оценили в 2 миллиона рублей.

Сначала подумали, что вор проник в дом, открыв дверь коттеджа ключами. Подобрал? Или наводчиком оказался кто-то из окружения артиста? Потом выяснилось, что на самом деле преступник влез через окно на втором этаже.

- Вора задержали через несколько недель. Он оказался промышленным альпинистом, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Человек ездил по области, выполняя работы на различных объектах, в том числе в элитных поселках. Параллельно присматривал дома, изучал, как можно попасть на территорию. Помимо Домогарова, он обокрал еще несколько богатых домов.

В последнее время, кстати, в Подмосковье все больше организованных группировок, которые работают исключительно по дорогим коттеджам. Многие не брезгуют откровенным грабежом.

Дачные кражи - это немного другое. Если не хочется по весне въезжать в дом с выбитыми окнами или раскуроченной дверью, стоит его хоть немного обезопасить (см. «Важно!»).

Где чаще всего обворовывают дачи

КОНКРЕТНО

На территории Московской области сегодня:

- 11 720 садовых и дачных товариществ (поселков),

- 1 млн. дачных и садовых участков,

- 3 млн. дачников и садоводов.

Данные Союза дачников Подмосковья.

ВАЖНО!

Чтобы вас не обокрали

1. Большинство дачных воров в первую очередь оценивают свои риски - как бы полегче попасть на участок, как бы полегче его покинуть. Поэтому невысокий забор - любимая история домушников.

2. По статистике, большинство краж совершается через окна. Поэтому самая действенная защита от воров - решетки.

3. Если в доме есть чем поживиться, лучше раскошелиться на сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

4. Идеально в складчину с другими членами садового товарищества нанять сторожей или даже ЧОП. Чтобы эти люди и пару раз в сутки обходили территорию.

5. Некоторые воры-домушники присматривают «перспективные» дома еще в теплое время года. Поэтому если нанимаете на какие-нибудь строительные или земельные работы незнакомцев, имеет смысл перефотографировать все документы. На всякий случай. Среди них могут быть либо наводчики, либо воры, которые через месяц-два наведаются к вам в гости.