Плохая практика

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление МОЭК о привлечении к ответственности по долгам за тепло фактических собственников управляющей компании ООО «Стройпрактик». Эта контора была крупным должником за поставленную тепловую энергию. Имея в управлении 20 домов в Восточном административном округе, «Стройпрактик» с 2015 году накопила долг перед МОЭК в размере 38 млн рублей. После чего инициировало процедуру банкротства по искусственно созданным долгам всего в полмиллиона – это распространенная практика, которая позволяет собрать с жильцов деньги за коммуналку и не расплачиваться с поставщиком ресурсов.

Но механизм борьбы с такими ловкачами найден – так называемая субсидиарная ответственность. Арбитраж Москвы согласился с доводами юристов МОЭК о привлечении к выплате долга людей, в чью пользу в реальности выводились средства из управляющей компании.

«В соответствии с его решением, оставшуюся часть долга «Стройпрактик» перед МОЭК в сумме 33,5 млн. рублей должны погасить Н.А. Плеханова и И.Л. Михайлова, контролирующие данную управляющую компанию и являющиеся конечными выгодоприобретателями», - сообщает МОЭК.

Любопытно, что гражданки Плеханова и Михайлова также связаны с деятельностью крупнейшего московского должника за тепло — ООО «УК ЮНИ-ДОМ». В частности, Надежда Плеханова до 2015 года была руководителем ООО «УК ЮНИ-ДОМ», а Ирина Михайлова с 2016 года является директором и владельцем 85% доли в уставном капитале ООО «УК ЮНИ-ДОМ». Долг этой компании за тепло перевалил за полмиллиарда, она собирает деньги с жителей 350 домов в Восточном округе столицы и является лидером Антирейтинга должников – списка компаний, чьи неплатежи ставят под угрозу надежное теплоснабжение Москвы.

МОЭК обещает и дальше привлекать к субсидиарной ответственности по долгам за тепло реальных владельцев коммунального бизнеса.