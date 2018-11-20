Водителя скандальных «гонок на Гелендвагене» депортировали из Росии

Спустя два года после скандальных «гонок на Гелендвагене» с участием сына президента «Лукойла» Руслана Шамсурова, тот самый водитель, который был за рулем внедорожника, Абдувахоб Маджидов был депортирован из России. Такое решение принял Замоскворецкий районный суд Москвы. С иском обратился сам Маджидов. Уже лишенный российского гражданства, он требовал отменить решение МВД России о его выдворении из страны.

- В удовлетворении исковых требований ему было отказано, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

Абдувахоб Маджидов был экстренно депортирован на родину в Таджикистан. Это решение вовсе не связно со скандальными гонками. Злостный нарушитель ПДД на этот раз попался на более серьезных преступлениях.

- Были установлены его связи с группой иностранных лиц причастных к экстремистской и террористической деятельности. Контактировали они на территории Москвы, - говорится в материалах дела.

Сам Маджидов и его адвокат в суде эту информацию опровергали. Однако доказательства стороны обвинения были весомыми. Но и это еще не все. Выяснилось, что таджикистанец неоднократно нелестно высказывался о законах России.

По данным центра по противодействую экстремизму ГУ МВД России по Москве он публично агитировал своих знакомых против политики правительства России и деятельности правоохранительных органов.

Теперь мужчине придется жить по законам Таджикистана. Шансы вернуться в Россию и получить гражданство с такой биографией - ничтожно малы.

Напомним, в новости Абдувахоб Маджидов впервые попал в мае 2016-го года. Вместе со своим знакомым «золотым мальчиком» Русланом Шамсуаровым и Виктором Усковым они устроили гонки по центру столицы на внедорожнике «Мерседес Гелендваген». Тогда участникам удалось отделаться весьма мягким наказанием. Они получили по 300 часов исправительных работ.

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