Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной просит политубежища в Грузии

Беглый хакер, которого называют главным подозреваемым по делу о заказном убийстве старшего следователя МВД Евгении Шишкиной, может избежать суда.

Напомним, следователя транспортной полиции расстреляли 10 октября во дворе собственного дома в Подмосковье. В СК РФ эту расправу связали с делами в ее производстве. А Сумбаев как раз проходил обвиняемым по одному из них: с 2014 года Шишкина вменяла молодому айтишнику мошенничество с покупкой ж/д билетов в интернете и создание преступной группировки. Все это время «подопечный» находился в бегах, и якобы даже из-за границы требовал от следователя закрыть дело. На прошлой неделе стало известно, что Сумбаева поймали в Тбилиси.

- Сейчас он арестован на три месяца, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» адвокат задержанного Николай Аршинов. - И мы будем просить политического убежища в Грузии, готовим все необходимые документы. Дело в том, что вину в кибермошенничестве Сумбаев не отрицает, а вот причастность к «заказу» следователя — категорически. Мой подзащитный боится, что объективного следствия не будет и на него просто повесят то, чего он не совершал. А ведь по УК РФ ему грозит высшая мера наказания. Сейчас это пожизненное заключение, на смертную казнь наложен мораторий. Но ведь его в любой момент могут снять, и осужденного ждет расстрел.

По словам юриста, у Сумбаева не было мотива убивать Шишкину:

- Даже если бы она прекратила его розыск, моего клиента продолжили бы искать за хищение, совершенное еще раньше в Астрахани. Да, эти преступления его не красят, тут не поспоришь. Но за свои ошибки Сумбаев готов отвечать, а за убийство — нет. И мы надеемся, что Грузия его не выдаст.

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