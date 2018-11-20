2018-11-20T19:16:36+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной просит политубежища в Грузии

В России 28-летнему Ярославу Сумбаеву грозит пожизненный срок
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
На прошлой неделе стало известно, что Сумбаева поймали в ТбилисиНа прошлой неделе стало известно, что Сумбаева поймали в Тбилиси
Изменить размер текста:

Беглый хакер, которого называют главным подозреваемым по делу о заказном убийстве старшего следователя МВД Евгении Шишкиной, может избежать суда.

Напомним, следователя транспортной полиции расстреляли 10 октября во дворе собственного дома в Подмосковье. В СК РФ эту расправу связали с делами в ее производстве. А Сумбаев как раз проходил обвиняемым по одному из них: с 2014 года Шишкина вменяла молодому айтишнику мошенничество с покупкой ж/д билетов в интернете и создание преступной группировки. Все это время «подопечный» находился в бегах, и якобы даже из-за границы требовал от следователя закрыть дело. На прошлой неделе стало известно, что Сумбаева поймали в Тбилиси.

- Сейчас он арестован на три месяца, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» адвокат задержанного Николай Аршинов. - И мы будем просить политического убежища в Грузии, готовим все необходимые документы. Дело в том, что вину в кибермошенничестве Сумбаев не отрицает, а вот причастность к «заказу» следователя — категорически. Мой подзащитный боится, что объективного следствия не будет и на него просто повесят то, чего он не совершал. А ведь по УК РФ ему грозит высшая мера наказания. Сейчас это пожизненное заключение, на смертную казнь наложен мораторий. Но ведь его в любой момент могут снять, и осужденного ждет расстрел.

По словам юриста, у Сумбаева не было мотива убивать Шишкину:

- Даже если бы она прекратила его розыск, моего клиента продолжили бы искать за хищение, совершенное еще раньше в Астрахани. Да, эти преступления его не красят, тут не поспоришь. Но за свои ошибки Сумбаев готов отвечать, а за убийство — нет. И мы надеемся, что Грузия его не выдаст.

Убийство следователя по особым делам в Подмосковье: подполковник Шишкина вела дело крупной преступной группировки

Сыщики уверены: киллера наняли, чтобы остановить расследование (подробности)

Убийство следователя в Подмосковье: Евгения Шишкина вела дело о крупной афере с покупкой авиабилетов за бонусы

Из-за опасной работы подполковнику предлагали госзащиту – она отказалась (подробности)

«Меня хотят сделать крайним»: задержанный в Грузии хакер заявил, что не причастен к убийству следователя Шишкиной

Ярослав Сумбаев под стражей, решается вопрос о его экстрадиции (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Контейнеры для раздельного сбора мусора начнут устанавливать в Подмосковье с декабря
Полиция задержала серийного грабителя в Москве
Движение рядом со станцией метро «ЦСКА» перекроют из-за матчей в «Мегаспорте»
В «Москва-Сити» появится площадь с «часами»
В Москве сотрудник ЖЭК нашел тело женщины, умершей год назад в своей квартире
Мордовское землячество поможет возвести в Москве Кирилло-Мефодиевский храм
В Новой Москве построят спортивный автодром
Полиция задержала трех грабителей в Подмосковье
Около станции метро «Новопеределкино» благоустроили сквер и подходы к вестибюлю
Москва заняла шестое место среди мировых мегаполисов по комфортности проживания
Москвичи смогут пройти бесплатное обследование легких
В московском метро запустили еще пять поездов нового поколения
На юго-западе Москвы мужчина попытался заживо сжечь консьержку
В Доме съездов Наркомпроса проведут реставрацию
Зимний сезон в парках Москвы начнется с ледовых шоу
ЦОДД обнародовал топ-10 самых загруженных улиц Москвы
В столице подключение к электро- и теплосетям будут оформлять по единой заявке
Елочные базары в Подмосковье откроются 15 декабря
Тоннель между «Нижегородской» и «Авиамоторной» построят за семь месяцев
Между «Театральной» и «Площадью Революции» откроют новый подземный переход
Москвичке зажало ногу между поездом и платформой в метро
Городскую усадьбу Лепешкиной на Знаменке готовят к реставрации
В московском метро пассажир упал под поезд и остался цел
В Москве открывается выставка проектов памятника «Строителям Москвы»