В Подмосковье нашли череп мамонта, в который был спрятан древний клад

В 150 километрах от столицы в Подмосковном городе Зарайске на днях было сделано археологическое открытие, о котором говорят ученые не только нашей страны, но и всего мира. На территории "Зарайской стоянки", известного памятника эпохи палеолита, на днях обнаружили череп мамонта. Трудно поверить, но древние люди использовали его в качестве тайника.

Внутри: сокровища! Но конечно это не тот клад, который представляем себе мы жители 21 века. Золота и бриллиантов тогда не было. Прятали древние люди: кремневые изделия и заготовки для орудий.

Раскопки в этом месте ведутся начиная с 80-х годов. В этом году экспедиция начала работать с августа.

- Археологические исследования велись вдоль западной стены. Например, этой осенью был найден придуманный древними людьми прообраз патронташа из черепа мамонта. От одной мысли, что здесь жили люди 23 000 лет назад, просто кружится голова, - отметила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

20 ноября раскопки были временно приостановлены до весны следующего года. Сейчас археологи подводят итоги работы.

- В этом году в числе находок: крупные кости мамонта, зубы, бивни и даже целые челюсти. Нам удалось обнаружить очаг, заполненный пережженными костями животных, - рассказал Сергей Лев, руководитель археологической экспедиции, кандидат исторических наук Института археологии РАН. - В последний день раскопок на дне ямы мы обнаружили листовидный бифасиальный наконечник. До этого дня наконечники данного вида здесь не встречались – он стал первым подобным экземпляром во всей коллекции.

Кстати, у москвичей и гостей столицы есть возможность увидеть археологические находки своими глазами. Часть из них уже передана в музей «Зарайский кремль».

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Московская область, город Зарайск, улица Музейная. Поезд Москва - Зарайск, далее на автобусе №330. На личном транспорте по Рязанскому или Каширскому шоссе.