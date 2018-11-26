Установка счетчиков воды и электричества в Москве в 2018 году: Как не нарваться на мошенников, что нужно для поверки

На двери моей квартиры кто-то приклеил уведомление с требованием срочно поменять электросчетчик на новый. В управляющей компании сказали, что ничего об этом не знают, и вообще никаких объявлений не расклеивали. Но мне еще начали кидать в почтовый ящик и другие извещения - о замене водосчетчиков. Сомневаюсь, нужно ли мне их ставить заново. Как не нарваться на мошенников при установке счетчиков электричества и воды?

Дмитрий Рыбников. Юго-Восточный округ.

Установка счетчиков воды и электричества в Москве в 2018 году проводится без специальных уведомлений из управляющих компаний. Как объяснили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы, обычно такие уведомления о срочной замене водо- и электросчетчиков оставляют представители частных фирм, не имеющих отношения к управляющим компаниям и городской компании «Мосэнергосбыт» (отвечает за расчеты с жителями за свет, а также меняет при необходимости приборы учета воды и электричества). Частники печатают свои рекламные объявления на бланках, внешне похожих на документы «Мосэнергосбыта» или управляющей домом компании. Но реквизиты, номера телефонов и остальная информация в них не относятся к официальным городским службам.

Частные фирмы нередко предлагают услуги по ценам выше утвержденных столичными ведомствами тарифов. Кроме того, жителей вынуждают менять исправный прибор учета или прибор, который может пройти поверку и не нуждается в дорогостоящей замене. При этом частники нарушают закон, самостоятельно снимая пломбы на приборах учета. К тому же такие фирмы не гарантируют установку качественного электросчетчика или правильную сборку схемы электроснабжения и подключение счетчика. Ошибки могут вывести из строя бытовую технику или электрощиток, вплоть до пожара. Обратите внимание! Сотрудники «Мосэнергосбыта» не проводят поквартирные обходы. Все услуги оказывают только по предварительной заявке и после оплаты.

Такая же проблема и с водосчетчиками. Частные фирмы звонят на домашние и мобильные телефоны жителей, раскидывают по почтовым ящикам уведомления с требованием обновить или поверить счетчик. При этом представляются сотрудниками центров госуслуг «Мои документы», «Мосводоканала», управляющей компании. Обратите внимание! Ни одна из этих городских служб не занимается обзвоном и рассылкой по поводу замены или поверки водосчетчиков.

Как правило, цены на установку счетчиков воды и электричества в Москве в 2018 году «левые» фирмы тоже называют завышенные. Еще и заставляют горожан тратиться на водосчетчики, которые не нужно было сейчас ни поверять, ни тем более менять. Чаще всего вместо полной замены прибора учета (от 1500 рублей за штуку) достаточно обычной поверки (в среднем 500 рублей за штуку). Но и ее все-таки лучше делать в срок (что для этого нужно - см. ниже), чтобы избавиться от ненужных расходов и не попасть на удочку недобросовестных фирм.

Если житель все же заказал поверку после обзвона или по уведомлению частников, то в лучшем случае счетчик действительно поверят и выдадут акт. Но платить чаще всего приходится больше, чем в среднем за эту же услугу у других фирм. В худшем случае - поверку не сделают или сделают с нарушениями. Обратите внимание! Некоторые фирмы сообщают, что сами переправят данные о поверке счетчиков в МФЦ и в управляющую компанию. Но потом оказывается, что не сделали этого. Если и сам владелец квартиры не отнесет акт о поверке в управляющую компанию, ему придется потом платить за воду по усредненному завышенному тарифу. По закону показания не поверенного в срок счетчика для расчетов не учитывают. По счетчику можно будет опять оплачивать воду с меньшими расходами, если принесете акт о поверке в управляющую компанию.

УТОЧНЯЕМ СРОКИ ПОВЕРКИ

До замены или поверки приборов учета нужно сначала выяснить, когда подходит срок их поверки:

- по электросчетчикам - в обслуживающем клиентском офисе «Мосэнергосбыта» или по телефону контактного центра - (499) 550-95-50;

- по водосчетчикам - при личном посещении центра госуслуг «Мои документы» или в своем «Личном кабинете» в разделе госуслуг на сайте мэра Москвы (mos.ru).

Кроме того, дату поверки электро- и водосчетчиков можно самостоятельно посмотреть на выбор:

- в верхней части платежки за квартиру - в табличке для передачи показаний водосчетчика или электросчетчика (если такие данные вписаны в единую квитанцию);

- в техническом паспорте электро- или водосчетчика. Как правило, дату поверки назначает завод-изготовитель и указывает в документах на прибор учета.

Если срок поверки еще не подошел, то проверять и менять счетчик не надо. Если же поверку уже пора проводить, тогда вы вправе сами или с помощью своей управляющей компании выбрать аккредитованную фирму.

КСТАТИ

А нужна ли поверка водосчетчиков?

В столичном правительстве на этот вопрос отвечают так:

- Поверка индивидуальных приборов учета (ИПУ), или счетчиков - обязательная процедура. Это закреплено в статье 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года, а также в постановлении правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011 года. Если не провести поверку вовремя, вы не сможете оплачивать горячую и холодную воду по показаниям приборов учета*. С 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором необходимо было провести поверку, начисления будут проводиться так:

-первые 3 месяца - по среднерасчетным показаниям ваших счетчиков за последние полгода;

-с 4-го месяца - по нормативу.

Вы снова сможете оплачивать воду по показаниям счетчиков после поверки.

* Правила предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением

правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011 г. (см. пункт 59).

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 16.00 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

26 ноября - Департамент капитального ремонта Москвы;

27 ноября - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы;

28 ноября - Департамент здравоохранения Москвы;

29 ноября - Департамент городского имущества Москвы;

30 ноября - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда вернут скульптуры на крышу «Дома у Калужской заставы»?

Часто проезжаю мимо дома 30 на углу Ленинского проспекта и площади Гагарина. Летом с его башен сняли исторические скульптуры. Теперь на соседнем доме такие же скульптуры замотали сеткой. Видимо, их тоже хотят увезти. Но без этих фигур сталинки потеряли всю красоту. Хотелось бы узнать, когда башням на домах около площади Гагарина вернут привычный вид?

Марина Сергеевна, ул. Вавилова.

Отвечает руководитель Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов:

- Здание под номером 30 на Ленинском проспекте в районе площади Гагарина известно как «Дом у Калужской заставы». На кровле разместились постаменты шестнадцати парных фигур воинов-победителей и встречающих их девушек. В прошлом году нам удалось взять под государственную охрану скульптурные композиции на башнях этого и соседнего здания. Их признали выявленными объектами культурного наследия. Специалисты сразу приступили к разработке проекта реставрации. Уже летом этого года началась реставрация фигур дома № 30. Мастера сняли силиконовые формы и бережно демонтировали скульптуры. Следующий этап - воссоздание их в мастерских и установка на историческое место ориентировочно в середине будущего года.

Теперь очередь дошла и до скульптур дома № 37. Их восемь на угловой башне здания. Они находятся на двух ярусах: парные фигуры рабочего и колхозницы - на верхнем, шахтера и женщины-инженера - на нижнем.

Статуи отлили из сборного железобетона и поставили на фасаде башни в 1950 году. Со временем материал начал расслаиваться, в том числе и из-за резких скачков температур. Аварийное состояние скульптур стало угрожать безопасности прохожих. Поэтому сейчас специалисты уже подготовили фигуры к реставрации, обтянув их и парапет стальной сеткой, чтобы уберечь от перепадов температур. Работы по реставрации начнутся весной. А пока мастера специально разработали методику упаковки каждой фигуры в своеобразный кокон из оцинкованной стальной сетки. Такая конструкция надежно зафиксировала скульптуры и, главное, сохранит их в целостности до теплой погоды. После этого мы планируем повторить процедуру снятия силиконовых форм, как это было на доме 30. Обновят и ажурный бетонный парапет здания.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА