2018-11-25T12:02:40+03:00
Происшествия

В Подмосковье сгорели два ангара со строительными материалами

Информации о пострадавших нет [видео]
Игорь ПАВЛОВ
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Для тушения огня привлекли 67 спасателей и 22 единиц техники.Для тушения огня привлекли 67 спасателей и 22 единиц техники.
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Сигнал на пульт дежурного спасателя поступил в девять утра 25 ноября. Загорелся металлический ангар по адресу Носовихинское шоссе, владение 4. Это в Балашихе. На место приехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания поначалу составляла 450 квадратных метров. Но позже огонь перекинулся на соседний ангар, в котором, как и в первом, хранились строительные материалы (клей, керамзит, сухие смеси, пластиковые трубы, оргалит, фанера, доски и многое другое). Собственники этого добра - местные торговцы.

Пожар в Новокосино.

- В 10.22 пожар был локализован и взят под контроль, - сообщили «КП» в пресс-службе областного управления МЧС. - Его площадь составила 1200 квадратных метров. Пострадавших нет.

Всего для тушения огня привлекли 67 спасателей и 22 единиц техники.

- Там ничего страшного нет, - прокомментировал ситуацию глава городского округа Балашиха Сергей Юров. - Пожарные заканчивают тушение. Проблем никаких нет.

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