В столичном метро призывают занимать не только правую, но и левую часть эскалатора

Как говорится, кто о чем. Синоптики предупреждают о сильном морозе, который надвигается на Москву. В столичном главке полиции расследуют ограбление секс-шопа в Новотушинском проезде (вооруженные налетчики взяли только 5 тысяч рублей, товаром побрезговали). А в метро озаботились насущным вопросом, как пассажиры должны перемещаться на эскалаторе. Обычно они занимают правую сторону ступеней, чтобы слева была возможность пройти (особенно это актуально, когда спускаешься вниз). Обязательно находятся люди, которые очень спешат. Если бы не фонари между лестниц, они бы скатывались в подземку на заднем месте. В этом сомнения нет.

И вот в Инстаграме столичного метрополитена (mosmetro) появилась небольшая памятка, в которой говорится, что в пиковые часы нужно обязательно занимать обе стороны эскалатора.

- Тогда на подъем (или спуск) у всех уйдет меньше времени, - говорится в сообщении. - Кроме того, количество людей перед эскалатором будет значительно меньше, а значит - и толкаться никто не будет. В Лондоне даже проводили специальное исследование на этот счет. И установили, что тактика «занимать обе стороны» может увеличить пропускную способность эскалатора почти на треть.

Авторы комментариев под этим постом резвятся как жеребцы на весенней лужайке. Например, один пишет, что перед движущейся лестницей нужно устанавливать светофоры. Другой со всем согласен, но просит пассажиров не вставать на каждую ступеньку (а то вдыхать чью-то спину совсем не комильфо). Третий обращает внимание, что в Питере, например, почти никто никуда не спешит - и, соответственно, пассажиры занимают обе стороны эскалатора. Четвертый утверждает, что все ничего, но на станции «Бауманская» много студентов - и там это правило не приживется (ибо опаздывающих на лекции всегда полно). Ну и пятый делится самым сокровенным. В то время, когда лестница тянется наверх, и по левой стороне поднимается пассажир, ему очень хочется дать ему пенделя. Ну чтобы шел побыстрее. И уж точно успел, куда надо.