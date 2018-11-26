2018-11-26T12:56:09+03:00
Общество

Москвичи чаще всего захламляют тамбуры старой мебелью и велосипедами

В Мосжилинспекции составили рейтинг вещей, которые столичные жители чаще всего «выселяют» за дверь собственных квартир
Анастасия ВАРДАНЯН
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Классический вариант захламленной лестничной клетки с лидерами "антирейтинга": старый шкаф и пара колясок... Фото: МосжилинспекцияКлассический вариант захламленной лестничной клетки с лидерами "антирейтинга": старый шкаф и пара колясок... Фото: Мосжилинспекция
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Чего только не найдешь в тамбурах московских многоэтажек: велосипеды, коляски, и даже мини-тренажерные залы. «Выселяя» вещи за дверь квартир, горожане часто забывают, что делать это можно только заручившись одобрительными подписями большинства собственников. Так действуют лишь единицы. Остальные злостно нарушают административный кодекс.

Вот и приходится коммунальным службам в ежедневном режиме спасть лестничные клетки и тамбуры от хлама.

На днях в Мосжилиснспекции составили рейтинг подъездного хлама. На первом месте: старая мебель. Это не только небольшие по размеру тумбочки, стулья и стеллажи для обуви. В подъездах встречаются огромные платяные шкафы и даже диваны. На втором месте: спортивный инвентарь. В лидерах — велосипеды и прочие средства передвижения. Но некоторые москвичи идут дальше и устраивают в тамбурах мини тренажерные залы. Почетное третье место у детских колясок.

- Кроме того, среди нарушений, связанных с ненадлежащим содержанием мест общего пользования, нередко встречается захламление коридоров и лестничных клеток строительными материалами и мусором, - сообщили в Мисжилинспекции.

Жалобы жителей на самозахват некоторыми собственниками мест общего пользования в ведомство поступают регулярно. Кстати, ответственность за это несут управляющие компании. После составления административных протоколов они избавляют общедомовое имущество от нагромождений и бытового хлама.

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