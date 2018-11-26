Московская область проведет роуд-шоу в Индии

Сегодня, 26 ноября, губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в пленарном заседании первого Российско-Индийского стратегического диалога. Обсуждение важных для двух государств вопросов состоялось в Санкт-Петербурге совместно с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным и вице-председателем Национального института трансформации Индии Радживом Кумаром.

В стратегическом диалоге также участвовали руководители государственных органов власти, ведущие экономисты, видные ученые и представители деловых кругов двух стран. На заседании обсуждались вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержки российского и индийского бизнеса на государственном уровне, укрепления промышленно-технических связей, взаимодействия в различных сферах экономики.

Участники диалога уделили особое внимание совместной стратегии действий по развитию российско-индийского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стратегия разработана во взаимодействии со Всероссийской академией внешней торговли и Институтом внешней торговли Индии.

- У нас очень высокий уровень отношений с Китаем и Индией, - подвел итоги обсуждения Андрей Воробьев. - Мы сегодня здесь для того, чтобы познакомиться с индийскими коллегами, обсудить план совместных проектов. В следующем году мы планируем провести роуд-шоу. На мой взгляд, этот саммит очень важный для нашего активного сотрудничества. Здесь было заявлено, что на Восточном экономическом форуме будет большая программа с Индией. На Питерском форуме также было большое количество индийских представителей. У нас есть совместные проекты, совместные интересы.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме, проходившем с 1 по 3 июня 2017 года, было подписано соглашение между Правительством Московской области и индийской компанией PSK Pharma о строительстве завода по производству лекарств в регионе. Открытие предприятия планируется в декабре. Научно-производственный комплекс площадью 13,5 тысяч квадратных метров разместился в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна». На нем намерены выпускать более 30 видов лекарственных препаратов, в том числе биосимиляры, средства для лечения астмы и хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ). На первом этапе инвестиции в проект составляют 1 миллиард рублей. При этом на предприятии создается более 130 рабочих мест.

Ожидается, что завод в Подмосковье будет одним из лучших по уровню оснащенности среди фармацевтических производств России. После выхода на полную мощность предприятие сможет заместить большую долю вышеперечисленных лекарственных препаратов на отечественном рынке.

В конце этого года также запускается новая линия по производству чая на российско-индийском предприятии «Универсальные пищевые технологии» в Серпухове.