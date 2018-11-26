В столице снесли Ховринскую больницу

Знаменитый долгострой столицы – Ховринскую больницу – полностью разобрали. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, последней снесли центральную часть здания с лифтовой шахтой.

Долгостроем Ховринская больница стала более тридцати лет назад. Больницу разбирали два экскаватора с самыми длинными стрелами в России - 60 и 44 метра. Каждый из них оснащен тяжелыми гидравлическими ножницами. Также им помогали гусеничные экскаваторы.

Во время сноса образовалось около 100 тысяч кубометров строительного мусора. «Это железобетонные отходы, которые переработают и повторно используют», - сказал Андрей Бочкарев.

Сейчас для этого на самой площадке и специальных полигонах работают дробилки. Они отделяют бетонные элементы от металлоконструкций. Площадка для дальнейших работ будет освобождена от строительного мусора до конца февраля.

На месте снесенной больницы построят четыре жилых дома. Часть квартир отдадут участникам реновации в этом районе.